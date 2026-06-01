Nowe świadczenie dla rodzin. Można otrzymać 10 tys. zł, ale jest jeden warunek

Sosnowieccy radni przyjęli nowy program wsparcia dla rodzin. Program Maluszkowe przewiduje wypłatę świadczeń sięgających nawet 10 tys. zł na dziecko. Pieniądze będą finansowane z budżetu gminy, a o ich przyznaniu nie zdecydują dochody rodziców. Aby otrzymać wsparcie, trzeba jednak spełnić określone warunki.

Nowe rozwiązanie zakłada, że rodzice, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, otrzymają jednorazowo 10 tys. zł. Wypłaty w ramach tej części programu mają rozpocząć się 1 września 2026 roku. Jak podkreślają władze miasta, najwyższe wsparcie zostało przewidziane właśnie dla rodzin powiększających się o trzecie i następne dziecko.

Program Maluszkowe. Nawet 10 tys. zł na dziecko

Projekt obejmuje również rodziców wieloraczków. W przypadku narodzin więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu świadczenie w wysokości 10 tys. zł będzie przysługiwało na każde dziecko. Wypłata tych środków ma rozpocząć się niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały.

To jednak nie koniec planowanych zmian. Miasto zapowiada także wsparcie dla rodziców drugiego dziecka. W tym przypadku świadczenie wyniesie 1 tys. zł. Start tej części programu zaplanowano na 1 stycznia 2027 roku. Taka sama kwota będzie przysługiwała również wtedy, gdy pierwszymi dziećmi w rodzinie będą bliźnięta.

Program Maluszkowe. Jakie warunki trzeba spełnić?

Przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od wysokości dochodów. Rodzice muszą jednak mieszkać razem z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

Wnioski o wypłatę pieniędzy będzie można składać w ciągu sześciu miesięcy od narodzin dziecka. Za obsługę programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Program Maluszkowe zastąpi dotychczasowe wsparcie

Nowe przepisy zastąpią obowiązujące obecnie zasady dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie wysokość wsparcia wzrośnie z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde żywo urodzone dziecko.

Szacuje się, że realizacja programu Maluszkowe w 2026 roku będzie kosztowała około 200 tys. zł. W kolejnych latach wydatki mają wzrosnąć do około 1,5 mln zł rocznie. Środki na realizację programu zostaną przekazane z budżetu gminy do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Czytaj też:

3 tys. zł – dodatkowe becikowe od miast. Gdzie warto mieszkać?Czytaj też:

1,5 tys. zł za urodzenie dziecka. Gmina rusza z nietypowym becikowym