Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Wypłaty po wakacjach

Poprzedni miesiąc upłynął pod znakiem wypłat 13. emerytur, świadczenia wypłacanego seniorom od 2019 roku. Tymczasem już niedługo grupa ta może spodziewać się kolejnego zastrzyku gotówki. Chodzi o wypłatę 14. emerytur.

„Czternastka” została wprowadzona w 2021 roku na podstawie przepisów ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

14. emerytura po wakacjach

W ciągu tych pięciu lat, świadczenie było wypłacane w różnych terminach. W ostatnich latach jednak pieniądze – wraz z comiesięczną emeryturą – trafiały do seniorów we wrześniu i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. Dokładny termin wypłaty zostanie jednak oficjalnie potwierdzony dopiero w rozporządzeniu rządu, które musi zostać wydane najpóźniej do końca października.

Wnioski o wypłatę nie są wymagane. Środki trafią do uprawnionych automatycznie, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Na jakie konkretnie wsparcie mogą liczyć seniorzy? Wyjściowa kwota „czternastki” odpowiada wartości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku. Przypomnijmy, że od marca jest to 1978,49 zł brutto. Warto jednak przypomnieć, że nie wszyscy dostaną pełną kwotę. Mogą na to liczyć emeryci, których regularne świadczenie nie przekracza poziomu 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”, co w praktyce oznacza, że każda złotówka powyżej progu obniża wysokość 14. emerytury o dokładnie tę samą kwotę. To z kolei oznacza, że osoby z wyższym świadczeniem „czternastki” nie otrzymają.

Świadczenie nie trafi także do tych, którzy mają zawieszoną wypłatę podstawowej emerytury lub renty, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Dotyczy to głównie osób, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, a jednocześnie uzyskują wysokie dochody z pracy.

Z czternastki wyłączone są również niektóre grupy zawodowe pobierające świadczenia poza systemem ubezpieczeń społecznych, jak np. sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Z niedawnego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że blisko dwie trzecie Polaków (65,3 proc.) nie chce zniesienia wypłat 13. i 14 emerytury. Przeciwnego zdania jest tylko 18,7 proc., a 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

