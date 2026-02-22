Polacy chcą likwidacji 13. i 14. emerytury? Ten sondaż mówi wszystko

1 marca, czyli już za tydzień nastąpi podwyżka rent i emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że w tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy, a wskaźnik wyniesie 105,3 proc. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

W związku z podwyżką rent i emerytur o 5,3 proc. minimalna emerytura wzrośnie z dotychczasowych 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto, czyli o niemal 100 zł.

Wysokość najniższej emerytury jest istotna również ze względu na fakt, iż w takiej kwocie wypłacona zostanie w tym roku 13. i 14. emerytura. Wypłata pierwszego ze świadczeń nastąpi tradycyjnie w kwietniu. Z kolei “czternastki” najpewniej zostaną wypłacone we wrześniu.

Podczas zorganizowanego przed tygodniem spotkania prezydenta z władzami NSZZ “Solidarność” Karol Nawrocki zapewnił, że nie podpisze ewentualnych ustaw dotyczących podniesienia wieku emerytalnego lub likwidacji 13. i 14. emerytury.

– Wielokrotnie w kampanii wyborczej mówiłem, że ta ręka nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego. Nie stanąłem przed takimi decyzjami, ale dzisiejsze spotkanie jest dobrym momentem dla potwierdzenia stanowiska, które ustaliliśmy – zapewnił prezydent.

– To, co udało się przez tyle lat waszej współpracy wywalczyć, nie zostanie zniszczone. Moja rola tutaj jest defensywna, ale ja podtrzymuję wszystkie swoje deklaracje – dodał.

Polacy o likwidacji 13. i 14. emerytury

Ilu Polaków chciałoby zniesienia 13. i 14. emerytury? Sprawdziła to pracownia SW Research dla „Wprost”. Okazuje się, że likwidacji tych świadczeń nie chce blisko dwie trzecie ankietowanych (65,3 proc.). Przeciwnego zdania jest tylko 18,7 proc., a 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie.