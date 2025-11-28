Naukowa Fundacja Polpharmy od ponad 20 lat wspiera polską naukę

Fundacja buduje pomost między uczelniami, młodymi talentami, przemysłem farmaceutycznym i pacjentami. I konsekwentnie przypomina, że rozwój medycyny zaczyna się od wsparcia ludzi nauki.

Utworzona w 2001 roku z inicjatywy Jerzego Staraka Naukowa Fundacja Polpharmy była wówczas jedyną finansowaną przez prywatny podmiot instytucją wspierającą polską naukę. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Fundacja zaczęła inwestować w te dziedziny i pomysły, które na świecie były już znane, a w Polsce dopiero przecierały szlaki. Przyznawane przez nią granty na badania naukowe o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowane przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe, nie tylko pozwoliły polskiej nauce dogonić świat, ale też stać się inkubatorem innowacyjności. Jednocześnie przez wszystkie lata działalności Fundacja niezmiennie trwa na straży obiektywizmu i uniwersalnych wartości, które służą polskiemu społeczeństwu i polskiemu środowisku naukowemu.

W Radzie Naukowej Fundacji zasiadają najwybitniejsi polscy naukowcy i wykładowcy, którzy od lat z pasją i oddaniem zajmują się planowaniem kolejnych programów, recenzowaniem zgłaszanych projektów badawczych, a także oceną i wyłanianiem laureatów grantów i konkursów.

Konkurs o Grant kontra rak piersi

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza Konkurs o Grant na najlepszy projekt badawczy w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Ma on na celu wspieranie projektów ważnych nie tylko w kontekście badawczym, ale też zwiększających efektywność polskiej opieki zdrowotnej, a więc realnie służących pacjentom. W ostatnich latach Fundacja szczególny nacisk kładzie na wspieranie projektów związanych z nowoczesnymi technologiami w medycynie. Tematyka konkursów koncentruje się na wykorzystaniu cyfryzacji, sztucznej inteligencji i innych innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, terapii oraz profilaktyce chorób.

W XXIII edycji konkursu, której tematem było zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych medycznych i zarządzaniu nimi, wygrał projekt dr inż. Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN pt. „Analiza obrazów ultrasonograficznych wspomagana sztuczną inteligencją w celu predykcji odpowiedzi pacjentek z rakiem piersi na chemioterapię neoadjuwantową”.

Obecnie predykcja odpowiedzi na NAC, czyli analiza czynników, które pozwalają ocenić, jak pacjentka reaguje na leczenie, jest dokonywana na podstawie obserwacji zmian zachodzących w wymiarach guza. Niestety taka ocena jest obarczona dużym błędem. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanych technik analizy obrazów ultrasonograficznych (USG), mających zwiększyć skuteczność oceny odpowiedzi pacjentek z rakiem piersi na NAC. Wykorzystanie tradycyjnych technik analizy danych oraz możliwości AI, takich jak uczenie głębokie, pomoże lekarzom szybciej podejmować decyzje o ewentualnej zmianie sposobu leczenia, a także ograniczy potrzebę wykonywania inwazyjnych biopsji, zwiększając komfort pacjentek.

Wysokość grantu wyniosła niemal milion złotych, a w ciągu 24 lat trwania konkursu Fundacja przekazała już ponad 37 mln zł na wspieranie polskiej nauki. W styczniu 2026 roku poznamy zwycięzcę XXIV edycji konkursu, która tym razem skupia się na poprawie zdrowia psychicznego Polaków.

Naukowe wsparcie biznesu i młodych talentów

Jednym znajbardziej znaczących przedsięwzięć Fundacji są cykliczne spotkania w ramach Konwentu Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – wydarzenie cykliczne, które na nowo definiuje relacje między środowiskiem akademickim a sektorem medyczno-farmaceutycznym.

Temat pierwszego Konwentu – „Nauka a przemysł” – otworzył dyskusję o tym, jak budować w Polsce kulturę współpracy zamiast konkurencji. Wśród uczestników byli rektorzy, analitycy, eksperci i praktycy kliniczni, którzy zgodnie podkreślali, że przyszłość medycyny zależy od synergii uczelni, biznesu i najbardziej utalentowanych studentów. Z tego spotkania narodził się projekt Medical School of Your Future, który w krótkim czasie zyskał status kultowego.

Medical School of Your Future (MSoYF) to unikatowa inicjatywa edukacyjna skierowana do najlepszych studentów medycyny, a od 2024 roku także farmacji. Uczestnicy – wyłonieni w ogólnopolskim konkursie – przez tydzień pracują z najlepszymi specjalistami, ucząc się, jak prowadzić badania, pisać granty, analizować publikacje, interpretować dane oraz jak wykorzystać nowe technologie w diagnostyce i terapii. Program obejmuje również kompetencje miękkie: etykę zawodową, relację mistrz–uczeń, empatię, komunikację z pacjentem oraz strategie radzenia sobie ze stresem. To właśnie ten szeroki, holistyczny model nauczania sprawił, że MSoYF stało się marką samą w sobie. Dotychczas odbyły się już trzy edycje szkoły, w których wzięli udział najzdolniejsi studenci IV, V i VI roku studiów medycznych i farmaceutycznych z całej Polski.

Ambasadorką projektu jest prof. Katarzyna Życińska – ceniona reumatolożka i członkini Rady Naukowej Fundacji. W 2024 roku prezeska Fundacji Agata Łapińska-Smolińska odebrała za tę inicjatywę tytuł Promotora Wiedzy przyznawany w rankingu Lista Stu przez „Puls Medycyny”, a w 2025 program MSoYF otrzymał nagrodę Innowatory „Wprost”.

Fundacja od lat współpracuje także z twórcami konkursu Explory, wspierając młodych naukowców jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Młodzi badacze, którzy w tym konkursie odnoszą sukcesy, często trafiają później na uczelnie medyczne i kontynuują rozwój swoich pomysłów w bardziej zaawansowanych projektach.

Wsparciem Fundacji cieszy się także konkurs Start-Up-Med, promujący innowacje medyczne, oraz Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Farmacji organizowany wraz z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. W ten sposób fundacja dba o ciągłość wsparcia – od pierwszych młodzieżowych projektów aż po poważne badania kliniczne.

Nadać nauce należny jej prestiż

Ważnym elementem działalności Fundacji jest także Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana, przyznawana wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Gdańskim Towarzystwem Naukowym. To wyróżnienie szczególne, przyznawane za konkretne osiągnięcie badawcze, które może mieć przełomowe znaczenie dla medycyny lub farmacji. Kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie imiennie zaproszeni eksperci, co nadaje nagrodzie wyjątkowo elitarny charakter. Dla wielu młodszych badaczy otrzymanie Medalu Kaliszana staje się nie tylko zaszczytem, lecz także przepustką do międzynarodowych projektów i uznania naukowego. W kraju, w którym prestiżowe nagrody naukowe należą do rzadkości, inicjatywa Fundacji ma szczególne znaczenie. Laureatami Nagrody im. Kaliszana zostali w ostatnich latach prof. dr hab. Jacek Jemielity, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. Tomasz Bączek oraz prof. dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak.

Kiedy nauka odpowiada na mity

Istotną częścią działań Fundacji stały się debaty z cyklu „Kontrowersje medyczne”, w których eksperci analizują tematy budzące emocje i podatne na dezinformację. Dyskutowano już o sterydofobii, narastającym problemie antybiotykooporności, a także racjonalnym stosowaniu terapii u dzieci. Te spotkania mają ogromną wartość edukacyjną, bo porządkują wiedzę zarówno w środowisku medycznym, jak i wśród opinii publicznej. Publikowane po debatach raporty stają się ważnym materiałem dla lekarzy i dziennikarzy zajmujących się ochroną zdrowia.

Fundacja, która zmienia standardy

Naukowa Fundacja Polpharmy wprowadziła do polskiej nauki model, w którym prywatny sektor przestaje być biernym obserwatorem, a staje się aktywnym partnerem i inicjatorem zmian. Jej działalność – konsekwentna, długofalowa i oparta na wysokich standardach merytorycznych – pokazuje, że inwestowanie w naukę nie jest luksusem, lecz koniecznością.

To dzięki takim inicjatywom młodzi badacze mają szansę rozwijać swoje pomysły, studenci zdobywają kompetencje odpowiadające wyzwaniom XXI wieku, a polska medycyna zyskuje nowe narzędzia, rozwiązania i talenty. Jeśli nauka ma służyć ludziom, musi być wspierana nie tylko deklaracjami, lecz także realnymi działaniami. Fundacja Polpharmy od lat udowadnia, że potrafi robić to skutecznie.