Dopłaty do wymiany dachu 2025. Sprawdź, komu się należą

Masz dach do wymiany? W 2025 roku dostępne są różne formy wsparcia – od programów gminnych po ulgi podatkowe. Dopłaty obejmują zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Sprawdź, kto może skorzystać z dofinansowania, jakie są zasady oraz gdzie złożyć wniosek.

Dofinansowanie do wymiany dachu z azbestem

Najszersze wsparcie oferuje NFOŚiGW, który finansuje prace związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Obejmuje to bezpłatny odbiór, transport i utylizację odpadów w ramach gminnych programów, a także dopłaty do demontażu eternitu – w wybranych lokalizacjach nawet do 100 proc. kosztów. Na ten cel w 2025 roku przeznaczono około 48 mln zł. Aby skorzystać, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta.

ARiMR – dopłaty dla rolników

Program prowadzony przez ARiMR pozwalał na uzyskanie do 20 tys. zł dopłaty do wymiany dachu na budynkach rolniczych. Dotacja obejmowała demontaż eternitu i nowe pokrycie do 40 zł/m², maksymalnie 500 m². W 2025 roku środki dostępne są jednak wyłącznie dla osób, które podpisały umowy z ARiMR do końca 2024 r. Termin realizacji inwestycji przedłużono do 31 grudnia 2025 r. Na razie nie ma informacji o nowych naborach.

Czyste Powietrze 2025

Program ten nie finansuje wymiany samego pokrycia dachowego, ale obejmuje zakup materiałów do ocieplenia dachu lub stropodachu, montaż izolacji oraz wykończenie ocieplonej przegrody. Mogą z niego skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska lub portal gov.pl.

Ulga termomodernizacyjna

Koszty wymiany dachu w ramach prac termomodernizacyjnych można odliczyć od podatku. Ulga obejmuje zarówno materiały, jak i robociznę, do kwoty 53 tys. zł na podatnika. Skorzystać z niej mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, a odliczeń dokonuje się w zeznaniu PIT za rok poniesienia wydatku.

Gdzie złożyć wniosek?

– Programy gminne dotyczące azbestu – w urzędzie gminy lub miasta

– Czyste Powietrze – w WFOŚiGW lub na gov.pl

– Ulga termomodernizacyjna – w rocznym PIT

– Program ARiMR – tylko dla wcześniejszych beneficjentów

Zgodnie z przepisami, do 2032 roku wszystkie dachy zawierające azbest muszą zostać zdemontowane. Materiał ten jest rakotwórczy, dlatego prace mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowane firmy po zgłoszeniu w urzędzie. Za nielegalne usuwanie grożą wysokie kary – od mandatów po grzywnę sięgającą 50 tys. zł.

