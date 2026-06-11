Mamy nowego milionera. Rozbił kumulację w Lotto i zgarnął fortunę

Drugie w tym tygodniu losowanie Lotto (11.06) okazało się wyjątkowo szczęśliwe. Padła „szóstka” warta prawie 30 milionów złotych. To efekt rozbicia kumulacji, ponieważ w puli było właśnie 30 mln zł. Jak znalazł na wakacje, prawda?

W Lotto Plus i Mini Lotto tym razem nie było głównych wygranych. Nie zabrakło jednak tysięcy niższych nagród dla graczy.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Czwartkowe losowanie Lotto przyniosło wspomnianą wyżej „szóstkę”. Szczęśliwy gracz powiększył zawartość swojego portfela o bagatela 29 908 750,90 zł. To jedna z najwyższych wygranych w tym roku. W losowaniu padło również sporo niższych nagród dla tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

113 „piątek” – każda po 5278,70 zł

6097 „czwórek” – każda po 165,60 zł

107 075 „trójek” – każda po 24 zł

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

99 „piątek” – każda po 3500 zł

4914 „czwórek” – każda po 100 zł

89 662 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto tym razem bez „piątki”

W Mini Lotto również nie padła główna wygrana. Było za to sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

233 „czwórki” – każda po 1533,90 zł

7982 „trójki” – każda po 67,20 zł

Wyniki Lotto – 11.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7364, które odbyło się 11 czerwca 2026 roku, to:

7, 14, 18, 31, 34, 39

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 11.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7364, które odbyło się 11 czerwca 2026 roku, to:

5, 6, 12, 23, 33, 36

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 11.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7347, które odbyło się 11 czerwca 2026 roku, to:

1, 19, 27, 33, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 12 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Czwartkowa wygrana w wysokości prawie 30 milionów złotych robi wrażenie, jednak nie jest to najwyższa wygrana w historii Lotto. Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026 r.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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