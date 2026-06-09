Mamy kolejnego milionera. W Lotto Plus padła „szóstka”

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (09.06) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” padła za to w Lotto Plus, a milion złotych ma nowego właściciela. Co ciekawe, także w Mini Lotto odnotowano najwyższą wygraną. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 400 tys. zł.

Brak głównej „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualna pula wynosi aż 30 mln zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Wtorkowe losowanie Lotto tym razem odbyło się bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

85 „piątek” – każda po 6622,40 zł

4699 „czwórek” – każda po 241,50 zł

93 457 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus z „szóstką”

W Lotto Plus tym razem padła „szóstka”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych ma zatem nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

86 „piątek” – każda po 3500 zł

4169 „czwórek” – każda po 100 zł

78 020 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto z główną wygraną

W Mini Lotto również padła główna wygrana. Tym razem wylosowana „piątka” to 430 350,00 zł.

Dodatkowe wygrane:

251 „czwórek” – każda po 672,50 zł

8797 „trójek” – każda po 29,40 zł

Wyniki Lotto – 09.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7363, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

2, 4, 24, 30, 39, 41

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 09.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7363, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

10, 12, 16, 17, 19, 28

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 09.06.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7345, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:

4, 21, 23, 35, 36

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 10 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty, które padły w historii Lotto, robią wrażenie. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

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Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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