Mamy kolejnego milionera. W Lotto Plus padła „szóstka”

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (09.06) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” padła za to w Lotto Plus, a milion złotych ma nowego właściciela. Co ciekawe, także w Mini Lotto odnotowano najwyższą wygraną. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 400 tys. zł.
Brak głównej „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualna pula wynosi aż 30 mln zł.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Wtorkowe losowanie Lotto tym razem odbyło się bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 85 „piątek” – każda po 6622,40 zł
- 4699 „czwórek” – każda po 241,50 zł
- 93 457 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus z „szóstką”
W Lotto Plus tym razem padła „szóstka”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych ma zatem nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 86 „piątek” – każda po 3500 zł
- 4169 „czwórek” – każda po 100 zł
- 78 020 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto z główną wygraną
W Mini Lotto również padła główna wygrana. Tym razem wylosowana „piątka” to 430 350,00 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 251 „czwórek” – każda po 672,50 zł
- 8797 „trójek” – każda po 29,40 zł
Wyniki Lotto – 09.06.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7363, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:
2, 4, 24, 30, 39, 41
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 09.06.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7363, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:
10, 12, 16, 17, 19, 28
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 09.06.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7345, które odbyło się 9 czerwca 2026 roku, to:
4, 21, 23, 35, 36
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 10 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Rekordowe kwoty, które padły w historii Lotto, robią wrażenie. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
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Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
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