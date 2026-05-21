Szczęśliwe losowanie Mini Lotto. Padły dwie główne wygrane

Trzecie w tym tygodniu losowanie Mini Lotto (20.05) przyniosło aż dwie główne wygrane. Każdy ze szczęśliwych graczy zgarnia ponad 200 tys. zł.

Mini Lotto to wyjątkowa gra – tutaj „piątki” naprawdę padają regularnie. Przypomnijmy, że w poniedziałkowym losowaniu (18.05) odnotowano aż sześć głównych wygranych, a każda była warta prawie 70 tys. zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

W środowy wieczór w Mini Lotto padły nie jedna, a aż dwie „piątki”, czyli najwyższe możliwe wygrane. Każda z nich ma wartość 216 384,60 zł.

Dodatkowe wygrane:

215 „czwórek” – każda po 805,20 zł

8102 „trójek” – każda po 32,10 zł

Wyniki Mini Lotto – 20.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7325, które odbyło się 20 maja 2026 roku, to:

6, 17, 21, 33, 34

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Na czym polega Mini Lotto?

Mini Lotto uchodzi za jedną z prostszych gier liczbowych dostępnych w Polsce. Gracze wybierają 5 liczb z 42, a koszt pojedynczego zakładu jest niższy niż w klasycznym Lotto. Dzięki temu wiele osób traktuje tę grę jako „codzienną próbę szczęścia”.

To właśnie mniejsza pula liczb sprawia, że główne wygrane padają częściej niż w innych loteriach. W Mini Lotto nie ma też kumulacji – jeśli nikt nie trafi „piątki”, pieniądze trafiają do osób, które poprawnie wytypowały cztery lub trzy liczby.

Gra pojawiała się w Polsce w 1976 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą „Express Lotek”, a obecna nazwa obowiązuje od 2009 roku. Dziś losowania odbywają się codziennie.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

