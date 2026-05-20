Takiego losowania Lotto dawno nie było. Gracze przecierają oczy ze zdumienia

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (19.05) nie przyniosło głównej wygranej. W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Co ciekawe, także w Mini Lotto nie odnotowano najwyższej wygranej. To rzadka sytuacja, zważywszy na ostatni wysyp milionerów. Brak głównej „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualna pula wynosi aż 7 mln zł.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Po spektakularnej zeszłotygodniowej wygranej wtorkowe losowanie Lotto tym razem odbyło się bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 47 „piątek” – każda po 7980,10 zł
- 2454 „czwórek” – każda po 258,70 zł
- 47 364 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
Wtorkowe losowanie Lotto Plus również zakończyło się bez „szóstki”. Oznacza to, że główna wygrana w wysokości miliona złotych nadal czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 31 „piątek” – każda po 3500 zł
- 2210 „czwórek” – każda po 100 zł
- 41 635 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto bez głównej wygranej
Mini Lotto tym razem również bez dużych pieniędzy. W tej grze nie padła „piątka”, czyli najwyższa możliwa wygrana.
Dodatkowe wygrane:
- 319 „czwórek” – każda po 1079,60 zł
- 9507 „trójek” – każda po 54,40 zł
Wyniki Lotto – 19.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7354, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:
17, 18, 20, 38, 42, 49
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 19.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7354, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:
11, 12, 17, 24, 43, 49
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 19.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7324, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:
3, 6, 14, 17, 29
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Rekordowe kwoty, które padły w historii Lotto, robią wrażenie. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
