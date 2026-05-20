Takiego losowania Lotto dawno nie było. Gracze przecierają oczy ze zdumienia

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (19.05) nie przyniosło głównej wygranej. W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Co ciekawe, także w Mini Lotto nie odnotowano najwyższej wygranej. To rzadka sytuacja, zważywszy na ostatni wysyp milionerów. Brak głównej „szóstki” w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Aktualna pula wynosi aż 7 mln zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Po spektakularnej zeszłotygodniowej wygranej wtorkowe losowanie Lotto tym razem odbyło się bez „szóstki”. Nie zabrakło jednak niższych nagród dla tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

47 „piątek” – każda po 7980,10 zł

2454 „czwórek” – każda po 258,70 zł

47 364 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

Wtorkowe losowanie Lotto Plus również zakończyło się bez „szóstki”. Oznacza to, że główna wygrana w wysokości miliona złotych nadal czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

31 „piątek” – każda po 3500 zł

2210 „czwórek” – każda po 100 zł

41 635 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto bez głównej wygranej

Mini Lotto tym razem również bez dużych pieniędzy. W tej grze nie padła „piątka”, czyli najwyższa możliwa wygrana.

Dodatkowe wygrane:

319 „czwórek” – każda po 1079,60 zł

9507 „trójek” – każda po 54,40 zł

Wyniki Lotto – 19.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7354, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:

17, 18, 20, 38, 42, 49

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 19.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7354, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:

11, 12, 17, 24, 43, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 19.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7324, które odbyło się 19 maja 2026 roku, to:

3, 6, 14, 17, 29

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty, które padły w historii Lotto, robią wrażenie. Najwyższe wygrane prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą 1 zł do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

