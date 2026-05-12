Gigantyczna „szóstka” w Lotto. Prawie 18 mln zł ma nowego właściciela

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (12.05) przyniosło główną wygraną. To prawdziwy deszcz pieniędzy wart prawie 18 mln zł. W Lotto Plus tym razem bez „szóstki”, a gracze Mini Lotto również nie trafili głównej wygranej.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W Lotto padła „szóstka”! Jej wartość to dokładnie 17 964 235,50 zł. Wylosowano także sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 71 „piątek” – każda po 6 659,40 zł
- 4 339 „czwórek” – każda po 210,20 zł
- 80 213 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
We wtorkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”. Oznacza to, że milion złotych nadal czeka na nowego właściciela.
Dodatkowe wygrane:
- 64 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 3 240 „czwórek” – każda po 100 zł
- 60 813 „trójek” – każda po 10 zł
Mini Lotto bez głównej wygranej
Graczom Mini Lotto tym razem nie dopisało szczęście. Najwyższa wygrana, czyli – w przypadku tej gry – „piątka”, nie padła we wtorkowym losowaniu.
Dodatkowe wygrane:
- 234 „czwórki” – każda po 1 572,20 zł
- 8 100 „trójek” – każda po 68,20 zł
Wyniki Lotto – 12.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7351, które odbyło się 12 maja 2026 roku, to:
7, 8, 16, 34, 42, 43
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 12.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7351 z 12 maja 2026 roku to:
9, 27, 29, 30, 39, 44
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 12.05.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7317, które odbyło się 12 maja 2026 roku, to:
2, 20, 21, 22, 37
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 13 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Majowa wygrana, choć ogromna, nie zmienia zestawienia najwyższych wygranych w historii Lotto. Oto TOP 5:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022
- 32 060 068,20 zł – 24 marca 2026
Czytaj też:
Mamy wielką wygraną w Polsce! Eurojackpot przyniosło szczęście
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej.
To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”.
W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
Czytaj też:
Mini Lotto z główną wygraną. Prawie pół miliona złotych ma nowego właściciela