Gigantyczna „szóstka” w Lotto. Prawie 18 mln zł ma nowego właściciela

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Lotto (12.05) przyniosło główną wygraną. To prawdziwy deszcz pieniędzy wart prawie 18 mln zł. W Lotto Plus tym razem bez „szóstki”, a gracze Mini Lotto również nie trafili głównej wygranej.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W Lotto padła „szóstka”! Jej wartość to dokładnie 17 964 235,50 zł. Wylosowano także sporo nagród za „piątki”, „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

71 „piątek” – każda po 6 659,40 zł

4 339 „czwórek” – każda po 210,20 zł

80 213 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

We wtorkowym losowaniu Lotto Plus nie padła „szóstka”. Oznacza to, że milion złotych nadal czeka na nowego właściciela.

Dodatkowe wygrane:

64 „piątki” – każda po 3 500 zł

3 240 „czwórek” – każda po 100 zł

60 813 „trójek” – każda po 10 zł

Mini Lotto bez głównej wygranej

Graczom Mini Lotto tym razem nie dopisało szczęście. Najwyższa wygrana, czyli – w przypadku tej gry – „piątka”, nie padła we wtorkowym losowaniu.

Dodatkowe wygrane:

234 „czwórki” – każda po 1 572,20 zł

8 100 „trójek” – każda po 68,20 zł

Wyniki Lotto – 12.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7351, które odbyło się 12 maja 2026 roku, to:

7, 8, 16, 34, 42, 43

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 12.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7351 z 12 maja 2026 roku to:

9, 27, 29, 30, 39, 44

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 12.05.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7317, które odbyło się 12 maja 2026 roku, to:

2, 20, 21, 22, 37

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 13 maja 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Majowa wygrana, choć ogromna, nie zmienia zestawienia najwyższych wygranych w historii Lotto. Oto TOP 5:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022

32 060 068,20 zł – 24 marca 2026

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej.

To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”.

W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

