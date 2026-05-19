Mamy dwóch milionerów. Polacy rozbijają bank w Eurojackpot

Co za wieczór! Gigantyczna kumulacja w kwocie 500 mln zł i emocje sięgające zenitu. Efekt? Dwóch Polaków z milionami i jeszcze większa kwota w puli. Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot, choć nie rozbiło gigantycznej kumulacji, przyniosło wysyp nagród.

Dwóch graczy z Polski znalazło się wśród szczęśliwców z najwyższymi wygranymi – były to nagrody trzeciego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 19 maja podczas losowania nr 670 w Eurojackpot wylosowano liczby:

10, 36, 37, 39, 47 oraz 5 i 6

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło rozbicia kumulacji, a najwyższe odnotowane wygrane to nagrody drugiego stopnia. Trafiły one do czterech graczy – trzech Niemców i jednego z Norwegii. Każdemu z nich przypadła nagroda warta 1 205 258,30 euro.

We wtorkowym losowaniu padło aż jedenaście wygranych trzeciego stopnia – każda o wartości 155 487,20 euro. Odnotowano je w Niemczech, Norwegii, Szwecji i Polsce. Tym razem aż 9 z 15 najwyższych wygranych odnotowano w Niemczech.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła nie jedna, a dwie z najwyższych wygranych losowania – to nagrody trzeciego stopnia o wartości 1 197 963,30 zł. Ponadto padły aż dwie wygrane czwartego stopnia – każda warta 25 471,00 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

40 wygranych piątego stopnia po 1736,00 zł

77 wygranych szóstego stopnia po 758,80 zł

73 wygrane siódmego stopnia po 630,20 zł

1301 wygranych ósmego stopnia po 117,60 zł

1760 wygranych dziewiątego stopnia po 95,90 zł

3742 wygrane dziesiątego stopnia po 84,90 zł

7337 wygranych jedenastego stopnia po 56,50 zł

27 555 wygranych dwunastego stopnia po 44,20 zł

Do wygrania aż 520 mln zł!

To już kolejne losowanie bez rozbicia kumulacji, a zatem do wygrania są jeszcze większe pieniądze. Jeszcze we wtorek do wygrania było 500 mln zł, a aktualnie w puli znajduje się gigantyczna suma – 520 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 22 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 804 655,60 zł – 15 maja, lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia, lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia, lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca, lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca, lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

