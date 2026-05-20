Nowe uprawnienia urzędników. Zajrzą do PESEL i deklaracji śmieciowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zmian dotyczących programu Czyste Powietrze. Nowelizacja ma rozszerzyć możliwości weryfikacji danych osób ubiegających się o dofinansowanie. Urzędnicy mają uzyskać dostęp do dodatkowych baz danych, które pozwolą dokładniej sprawdzać informacje o gospodarstwach domowych.

Zmiany mają dotyczyć m.in. możliwości sprawdzania liczby osób mieszkających pod jednym adresem. Resort chce, by osoby odpowiedzialne za ocenę wniosków mogły korzystać z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz danych związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program Czyste Powietrze i dostęp do nowych baz danych

Wysokość wsparcia w programie zależy od dochodów gospodarstwa domowego oraz zakresu planowanej modernizacji. Aby potwierdzić dane przedstawione we wnioskach, urzędnicy już teraz korzystają z informacji pochodzących m.in. z ZUS, KRUS oraz systemów skarbowych.

Jak wskazano w projekcie, obecnie brakuje jednak podstaw prawnych pozwalających uzyskać pełne informacje dotyczące liczby osób w gospodarstwie domowym. Chodzi między innymi o dane z ewidencji ludności oraz deklaracji śmieciowych, w których wskazywana jest liczba osób objętych opłatą za odpady komunalne pod konkretnym adresem.

Urzędnicy sprawdzą liczbę osób pod wskazanym adresem

Projekt zakłada, że urzędnicy będą mogli korzystać z rejestru PESEL albo lokalnych rejestrów mieszkańców prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dodatkowo mają uzyskać dostęp do baz danych związanych z deklaracjami dotyczącymi opłat za odpady komunalne.

Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie liczby osób mieszkających pod wskazanym adresem i porównanie tych danych z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie. Resort tłumaczy, że zmiany mają pomóc w dokładniejszej weryfikacji gospodarstw domowych korzystających z programu.

Możliwy wywiad środowiskowy w programie Czyste Powietrze

Projekt przewiduje również możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Takie działanie będzie mogło zostać zastosowane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sytuacji, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące dokumentów lub rozbieżności w danych.

W uzasadnieniu podkreślono, że wywiad środowiskowy ma być stosowany wtedy, gdy inne sposoby weryfikacji okażą się niewystarczające. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd wyznaczono na drugi kwartał 2026 roku.

