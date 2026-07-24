Wielkie zmiany w ukraińskiej armii. Demobilizacja, podwyżki i nowe kontrakty

Ukraińskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało szeroką reformę systemu służby wojskowej. Zmiany mają objąć stopniową demobilizację części żołnierzy, nowe zasady kontraktowe oraz wyższe wynagrodzenia dla osób narażonych na największe ryzyko na polu walki.

Proces zwalniania ze służby ma rozpocząć się jeszcze przed końcem 2026 r. Resort obrony nie podał jednak, ilu wojskowych zostanie objętych pierwszym etapem demobilizacji.

Pierwsi odejdą żołnierze z najdłuższym stażem

W pierwszej kolejności możliwość zakończenia służby mają otrzymać żołnierze pozostający w armii najdłużej. Dotyczy to między innymi osób służących od 2014 r. oraz tych, które zostały zmobilizowane na początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 r.

Zapowiedź rozwija propozycje przedstawione wcześniej przez ministra obrony Mychajła Fedorowa. Demobilizacja ma być częścią większej reorganizacji systemu kadrowego ukraińskich sił zbrojnych.

Wyższe wynagrodzenia dla żołnierzy na froncie

Jednym z głównych założeń reformy jest powiązanie wynagrodzenia z poziomem ryzyka. Ministerstwo zapowiedziało, że żołnierze służący w najbardziej niebezpiecznych warunkach będą otrzymywać wyższe pensje i świadczenia.

Wojskowi walczący na froncie mogą otrzymywać średnio około 300 tys. hrywien miesięcznie, czyli około 24,5 tys. zł. Resort podkreśla, że po raz pierwszy w armii ma obowiązywać zasada, zgodnie z którą większe zagrożenie oznacza wyższe wynagrodzenie.

Wzrosną również pensje personelu pomocniczego

Zmiany obejmą nie tylko żołnierzy na pierwszej linii. Minimalne miesięczne wynagrodzenie personelu pełniącego funkcje pomocnicze ma wzrosnąć z 20 tys. do 30 tys. hrywien.

Podwyżka zostanie osiągnięta dzięki dodatkowi w wysokości 10 tys. hrywien. Według przedstawionych przeliczeń podstawowe wynagrodzenie wzrośnie z około 1630 zł do około 2450 zł miesięcznie.

Ranni zachowają świadczenia przez rok

Nowe przepisy przewidują również ochronę finansową dla żołnierzy rannych podczas walk. Osoby przebywające na leczeniu szpitalnym mają nadal otrzymywać świadczenie związane z udziałem w działaniach bojowych.

Jego wysokość wyniesie 100 tys. hrywien miesięcznie, czyli około 8160 zł. Pieniądze będą mogły być wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy nieprzerwanej opieki medycznej.

Nowe kontrakty określą czas służby

Pakiet reform zakłada także rozszerzenie służby na podstawie kontraktów. Nowe umowy mają jasno określać czas pozostawania w armii oraz zapewniać gwarantowane odroczenia zależne od doświadczenia bojowego.

Władze przekonują, że rozwiązanie da żołnierzom większą kontrolę nad ich przyszłością. Jednocześnie ma pomóc w budowie bardziej przejrzystej, profesjonalnej i stabilnej struktury rekrutacji oraz utrzymania kadr w ukraińskiej armii.

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