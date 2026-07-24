Ruszył nabór na 8 tys. zł dopłaty. Bez tego nie dostaniesz pieniędzy

Właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub rozbudowę przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. W ramach programu Mikroretencja maksymalna dotacja wynosi 8 tys. zł i może pokryć do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na realizację programu przeznaczono 173 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O wsparcie mogą wystąpić osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne – zarówno stałego, jak i czasowego zamieszkania.

Program obejmuje zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak dachy, chodniki czy podjazdy.

Zbiornik musi spełniać ważny warunek

Jednym z kluczowych wymogów programu jest pojemność instalacji magazynującej wodę. Szczelne zbiorniki muszą mieć łączną pojemność co najmniej 2 m sześc.

Dofinansowanie można otrzymać również na systemy retencjonowania wody w gruncie, takie jak studnie chłonne, drenaże, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte czy rozszczelnienie utwardzonych powierzchni. Program obejmuje także instalacje pozwalające wykorzystywać zgromadzoną wodę, między innymi pompy, zraszacze i centrale dystrybucji.

Inwestycja musi być już zakończona

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że program dotyczy wyłącznie zakończonych inwestycji. Oznacza to, że podpisanie umowy jest jednocześnie rozliczeniem przedsięwzięcia.

Dotacją mogą zostać objęte koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r. Jednocześnie wsparcia nie można otrzymać na inwestycje lub ich elementy, które zostały już sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy albo NFOŚiGW, na przykład w ramach programu „Moja Woda”.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Dokumenty przyjmują właściwe miejscowo wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Osoby planujące skorzystać z programu powinny sprawdzić, czy ich instalacja spełnia wszystkie wymagania, w tym dotyczące minimalnej pojemności zbiorników oraz zakresu kosztów kwalifikowanych. To właśnie od spełnienia tych warunków zależy możliwość uzyskania dotacji sięgającej 8 tys. zł.

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