Chaos na rynku najmu krótkoterminowego. Polska bez przepisów

W środę, 20 maja 2026 r, . zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie 2024/1028 dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym, znane jako regulacja STR. Choć dokument obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach UE, Polska wciąż nie zakończyła prac nad ustawą, która ma go wdrożyć w praktyce.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że równolegle procedowane są dwa odrębne projekty krajowych przepisów. Brak jednej, spójnej ścieżki legislacyjnej powoduje rosnącą niepewność wśród właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom.

Dwa projekty ustaw i legislacyjny chaos

Na poziomie krajowym trwają prace nad rządowym projektem UC135 przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz poselskim drukiem nr 2353 zgłoszonym przez klub Polska 2050. Pierwszy z nich pozostaje na etapie rządowym, drugi został skierowany do prac komisji sejmowych po pierwszym czytaniu.

Różnice między projektami są istotne – dotyczą m.in. zakresu rejestracji, sankcji oraz centralnego systemu ewidencji.

– W Polsce sytuacja wokół najmu krótkoterminowego stała się wyjątkowo skomplikowana. Nie dość, że przepisy wykonawcze dotyczące tego rozporządzenia dopiero procedowane są w rządzie, to dodatkowo w Sejmie znajduje się bardzo restrykcyjny projekt Polski 2050. Dlatego na pewno nie można dziś mówić, że polski system rejestracji i ewidencji wchodzi w życie 20 maja. Był taki plan, ale projekt ustawy nie jest jeszcze ustawą i dopóki nie przejdzie pełnej ścieżki legislacyjnej, zakończonej podpisem prezydenta i publikacją w Dzienniku Ustaw, nie można mówić o nowych obowiązkach ani tym bardziej o karach – mówi Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.

Platformy rezerwacyjne pod lupą

Rozporządzenie STR obejmuje przede wszystkim platformy rezerwacyjne takie jak Airbnb czy Booking. To one mają odpowiadać za weryfikację numerów rejestracyjnych oraz przekazywanie danych do administracji publicznej.

– Każda rezerwacja pozostawia dziś ślad cyfrowy, który może zostać zestawiony zarówno z danymi skarbowymi, jak i gminnymi. Po wejściu w życie nowych regulacji ten system stanie się jeszcze bardziej szczelny – zwraca uwagę adwokat Katarzyna Gabrysiak.

Równolegle funkcjonuje już system raportowania wynikający z dyrektywy DAC7, który zobowiązuje platformy do przekazywania danych o transakcjach. STR ma ten mechanizm rozszerzyć i zautomatyzować.

W praktyce oznacza to, że:

dane o wynajmie będą szybciej wymieniane między instytucjami,

platformy zyskają większą odpowiedzialność za weryfikację ogłoszeń,

kontrola nad rynkiem najmu stanie się bardziej szczegółowa.

Kary do 50 tys. zł

Eksperci podkreślają, że mimo wejścia rozporządzenia STR, nie oznacza to natychmiastowego wdrożenia pełnych obowiązków dla właścicieli mieszkań w Polsce. Kluczowe znaczenie ma brak krajowej ustawy, która określiłaby sankcje oraz procedury rejestracyjne.

Oba projekty przewidują jednak wysokie kary administracyjne – nawet do 50 000 zł – m.in. za brak rejestracji lub numeru identyfikacyjnego w ogłoszeniu. Na tym etapie są to jednak jedynie propozycje legislacyjne.

– Suma ryzyk administracyjnych, podatkowych i związanych z możliwym wykluczeniem z platform jest dziś nieporównywalnie większa niż koszt legalnego uporządkowania działalności – stwierdza mec. Katarzyna Gabrysiak.

Czytaj też:

Polski najem w klinczu. Ochrona lokatorów czy paraliż rynku?

Co dalej z najmem krótkoterminowym?

Choć 20 maja nie przynosi jeszcze pełnej zmiany systemu, kierunek regulacji jest już wyraźny – rynek najmu krótkoterminowego zmierza w stronę większej transparentności i kontroli.

Eksperci zalecają właścicielom przygotowanie się na nowe realia: porządkowanie dokumentacji, śledzenie komunikatów platform oraz gromadzenie dowodów rejestracji i korespondencji. W praktyce to właśnie te elementy mogą w przyszłości decydować o bezpieczeństwie działalności.

Czytaj też:

Czynsze w górę i to nie tylko komunalne. Eksperci alarmują: Będzie drożej