Od 1 czerwca ważna zmiana dla milionów emerytów. Chodzi o pieniądze

Wraz z początkiem czerwca zmienią się kwoty graniczne przychodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Warto podkreślić, że zmiany te dotyczą tzw. wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia.

Zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi natomiast, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia gdy zarobki będą wyższe niż 6438,50 zł brutto. Zawieszenie wypłat emerytur następuje po przekroczeniu kwoty 11 957,20 zł Limity te obowiązują do 31 maja br.

Od 1 czerwca nowe limity dorabiania

Od 1 czerwca obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. W związku z tym, że wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł brutto (o 365,09 zł więcej niż w ostatnim kwartale 2025 roku) z żadnymi konsekwencjami nie muszą liczyć się zarabiający do 6694,10 zł brutto, a zatem 255 zł więcej niż dotychczas. Przychód od 6694,10 do 12 431,80 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłaty świadczenia, a przekraczając drugą z kwot trzeba liczyć się z zawieszeniem wypłaty emerytury.

Bez ograniczeń dorabiać mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że pod koniec ubiegłego roku 879,5 tys. seniorów łączyło emeryturę z aktywnością zawodową. ZUS zwraca uwagę, że to o ponad połowę więcej niż dziesięć lat wcześniej, a w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych emerytów zwiększyła się o niecałe 7 tys.

