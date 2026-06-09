Dwóch Polaków z dużymi pieniędzmi. Wtorkowe losowanie Eurojackpot

To kolejne czerwcowe losowanie Eurojackpot, które nie przyniosło głównej wygranej. Jednak nad Wisłą pojawiły się całkiem spore pieniądze.

Najwyższe wygrane tego losowania to nagrody drugiego stopnia w wysokości 292 956,40 euro. Trafiły one do czterech graczy z Niemiec oraz jednego z Norwegii.

Odnotowano także trzy wygrane trzeciego stopnia. Trafią one do graczy z Niemiec, Holandii i Grecji. Każdy z nich wzbogaci się o 275 356,30 euro.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 9 czerwca, podczas losowania nr 676 w Eurojackpot wylosowano liczby:

1, 14, 22, 39, 48 oraz 8 i 11

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano pięć wygranych drugiego stopnia w wysokości 292 956,40 euro. Trafiły one do czterech graczy z Niemiec oraz jednego z Norwegii.

Padły również trzy wygrane trzeciego stopnia. Odnotowano je w Niemczech, Holandii i Grecji. Każdy ze szczęśliwych graczy wzbogaci się o 275 356,30 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tym razem dopisało szczęście. W naszym kraju padły aż dwie wygrane czwartego stopnia. Szczęśliwi gracze zainkasowali po 358 775,60 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

32 wygrane piątego stopnia po 1 487,90 zł,

38 wygranych szóstego stopnia po 858,20 zł,

55 wygranych siódmego stopnia po 529,10 zł,

782 wygrane ósmego stopnia po 132,90 zł,

1073 wygrane dziewiątego stopnia po 96,40 zł,

2635 wygranych dziesiątego stopnia po 78,20 zł,

3878 wygranych jedenastego stopnia po 65,90 zł,

16 203 wygrane dwunastego stopnia po 46,30 zł.

Do wygrania aż 190 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne miliony. Obecnie do wygrania jest już 190 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 12 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

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Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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