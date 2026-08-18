NFZ zapłaci pełną stawkę za cztery ważne badania. Nowe zasady już obowiązują„”

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady finansowania wybranych badań diagnostycznych wykonywanych u pacjentów onkologicznych. Nowe zarządzenie weszło w życie 25 czerwca 2026 roku, ale obejmuje świadczenia udzielane już od 1 kwietnia.

Do tej pory placówki, które przekraczały liczbę badań przewidzianą w kontrakcie, za część świadczeń otrzymywały jedynie 50 lub 60 proc. ich wartości. Mechanizm ten nazywano stawką degresywną. Teraz nie będzie stosowany wobec wybranych badań pacjentów z rozpoznaniem nowotworu.

Pełne finansowanie badań onkologicznych

Zmiana obejmuje zarówno osoby leczone na podstawie karty DiLO, jak i pacjentów, którzy zakończyli terapię, ale nadal pozostają pod opieką onkologiczną. Chodzi o tzw. follow-up, czyli regularną kontrolę po leczeniu.

Placówki zwracały uwagę, że obniżone finansowanie badań ponad limit mogło zniechęcać do udostępniania większej liczby terminów. W efekcie pacjenci mogli dłużej czekać na diagnostykę niezbędną do oceny skuteczności leczenia albo wykrycia nawrotu choroby.

Cztery badania objęte zmianą

NFZ będzie rozliczał w pełnej wysokości cztery często wykonywane badania kontrolne. Są to rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, gastroskopia i kolonoskopia.

Pełna stawka będzie przysługiwać zarówno za badania wykonywane podczas leczenia onkologicznego, jak i w okresie późniejszej obserwacji. Dotyczy to także pacjentów, których karta DiLO została już zamknięta.

Kontrole po terapii nadal częścią leczenia

Po zakończeniu leczenia pacjent może przez kolejne lata pozostawać pod kontrolą lekarza. W tym czasie wykonywane są badania pozwalające wykryć ewentualny nawrót nowotworu lub ocenić efekty zakończonej terapii.

Przykładowo osoba po leczeniu raka jelita grubego może mieć regularnie zlecane kolonoskopie i tomografie komputerowe. Jeżeli liczba takich badań przekroczy limit wynikający z kontraktu placówki, NFZ nadal zapłaci za nie pełną stawkę.

Pacjent nie musi składać wniosku

Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych obowiązków dla chorych. Nie trzeba składać wniosku, występować o zgodę Funduszu ani posiadać aktywnej karty DiLO.

Pacjent nadal korzysta z diagnostyki na podstawie skierowania i zgodnie z planem ustalonym przez lekarza prowadzącego. Zmiana dotyczy wyłącznie rozliczeń między NFZ a placówkami medycznymi.

Czy kolejki do badań się skrócą?

Samo zarządzenie nie gwarantuje automatycznego skrócenia kolejek. Na czas oczekiwania wpływają także liczba specjalistów, dostępność sprzętu i organizacja pracy placówek.

Może jednak zniknąć jedna z barier finansowych. Skoro NFZ zapłaci pełną kwotę również za świadczenia ponad limit, wykonywanie większej liczby badań dla pacjentów onkologicznych nie będzie już oznaczało obniżonego finansowania.

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