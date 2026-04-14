Uczestnicy PPK lada moment dostaną pieniądze. Jest kluczowy warunek

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują od 2019 roku. Początkowo Polacy podchodzili do programu nieufnie, ale w ostatnich latach grono oszczędzających wyraźnie wzrosło. Z ostatnich danych wynika, że obecnie w PPK oszczędza 4,29 mln osób, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 5,33 mln (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę).

Kto otrzyma dopłatę roczną w ramach PPK?

Znaczna część uczestników PPK może liczyć na bonus w postaci dopłaty rocznej. Do 15 kwietnia pieniądze otrzyma 2,4 mln osób. – Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnikowi przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł. Otrzymuje ją osoba, której wpłaty podstawowe i dodatkowe – finansowane zarówno przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku – informuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który nadzoruje PPK.

W 2025 roku roku płaca minimalna wyniosła 4666 zł brutto. Aby uczestnik PPK miał prawo do dopłaty rocznej, jego wpłaty musiały wynieść minimum 979,86 zł. Uczestnik, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), musiał zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. – Gdyby okazało się, że uczestnik PPK w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo, że nie miał do tego prawa, nie przysługuje mu dopłata za ten rok – podkreśla PFR.

Dopłaty rocznej nie otrzyma również uczestnik, który rozpoczął wypłatę środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia. Dotyczy to również sytuacji, w której uczestnik posiada kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę nawet tylko z jednego z nich.

Niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną. Jeśli dana osoba ma kilka rachunków, dopłata zostanie przekazana na ten, który został założony najpóźniej. W przypadku, gdy kilka umów zawarto tego samego dnia, pieniądze trafią na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych środków.

