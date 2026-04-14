Uczestnicy PPK lada moment dostaną pieniądze. Jest kluczowy warunek
PPK
Do 15 kwietnia blisko 2,5 mln uczestników PPK otrzyma dopłatę roczną. Aby dostać pieniądze trzeba spełniać kluczowy warunek.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują od 2019 roku. Początkowo Polacy podchodzili do programu nieufnie, ale w ostatnich latach grono oszczędzających wyraźnie wzrosło. Z ostatnich danych wynika, że obecnie w PPK oszczędza 4,29 mln osób, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 5,33 mln (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę).

Kto otrzyma dopłatę roczną w ramach PPK?

Znaczna część uczestników PPK może liczyć na bonus w postaci dopłaty rocznej. Do 15 kwietnia pieniądze otrzyma 2,4 mln osób. – Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnikowi przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł. Otrzymuje ją osoba, której wpłaty podstawowe i dodatkowe – finansowane zarówno przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku – informuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który nadzoruje PPK.

W 2025 roku roku płaca minimalna wyniosła 4666 zł brutto. Aby uczestnik PPK miał prawo do dopłaty rocznej, jego wpłaty musiały wynieść minimum 979,86 zł. Uczestnik, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), musiał zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. – Gdyby okazało się, że uczestnik PPK w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo, że nie miał do tego prawa, nie przysługuje mu dopłata za ten rok – podkreśla PFR.

Dopłaty rocznej nie otrzyma również uczestnik, który rozpoczął wypłatę środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia. Dotyczy to również sytuacji, w której uczestnik posiada kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę nawet tylko z jednego z nich.

Niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK, uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną. Jeśli dana osoba ma kilka rachunków, dopłata zostanie przekazana na ten, który został założony najpóźniej. W przypadku, gdy kilka umów zawarto tego samego dnia, pieniądze trafią na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych środków.

Źródło: PFR