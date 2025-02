To nowy obowiązek dla 250 tys. firm. Ekspert alarmuje: „Przedsiębiorcy nie wiedzą o konsekwencjach”

Nowy obowiązek informacyjny to rozliczenie się z preferencyjnych cen energii za II półrocze 2024 roku. Wnioski, zgodnie z ustawą, trzeba złożyć do 28 lutego. We wtorek, 4 lutego, rząd podjął decyzję o wydłużeniu terminu do 30 czerwca. Nowy obowiązek dotyczy około 250 tys. podmiotów. Jak podały „Wiadomości Handlowe”, powołując się na ustalenia Rzecznika MŚP, pod koniec stycznia wywiązało się z niego zaledwie około 2 tys. firm.

– Obowiązek złożenia oświadczenia przez małych i średnich przedsiębiorców w sprawie rozliczeń za energię powinien iść w parze z odpowiednim poziomem komunikacji ze strony administracji oraz operatorów energii – mówi Piotr Juszczyk.

Przedsiębiorcy pozostawieni bez informacji?

Zdaniem eksperta niska liczba złożonych oświadczeń wynika przede wszystkim z braku dostatecznej informacji, a nie z zaniedbania czy niechęci przedsiębiorców.

– Skoro na przedsiębiorców nakładany jest obowiązek złożenia dokumentów w określonym terminie, to równie istotne jest, aby instytucje odpowiedzialne za jego realizację zapewniły skuteczny przepływ informacji – uważa Juszczyk.

Ekspert wskazuje na proste rozwiązanie, które mogłoby w tym zakresie bardzo pomóc.

– Wystarczyłoby np. zamieszczenie odpowiedniej klauzuli na fakturach za energię, co pozwoliłoby każdemu przedsiębiorcy natychmiast zorientować się w nowych wymaganiach. Tego typu rozwiązanie, realizowane we współpracy z operatorami energii, mogłoby znacznie zwiększyć liczbę terminowo złożonych oświadczeń – stwierdza Piotr Juszczyk.

Dotkliwe kary dla przedsiębiorców

Niewywiązanie się z tego obowiązku w przewidzianym przez ustawodawcę terminie pociąga za sobą skutki finansowe. Firmy, które nie dostarczą informacji o pomocy publicznej w terminie, stracą prawo do ceny maksymalnej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Oznacza to, że dostawcy energii doliczą im różnicę pomiędzy ceną maksymalną a standardową ceną umowną oraz naliczą ustawowe odsetki od powstałej różnicy. Zdaniem Piotra Juszczyka przedsiębiorcy nie mają świadomości, jak dotkliwe mogą być to kary.

– Brak kampanii informacyjnej ze strony rządu sprawił, że wielu przedsiębiorców nie miało świadomości wagi i konsekwencji tego obowiązku. W przyszłości konieczne jest, aby tego rodzaju regulacje były wdrażane z odpowiednią komunikacją, tak aby przedsiębiorcy nie musieli dowiadywać się o nich w ostatniej chwili, a państwo nie byłoby zmuszone do interwencyjnego wydłużania terminów – zauważa ekspert.

