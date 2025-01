„Darmowy” prąd z fotowoltaiki? Zimą może kosztować więcej niż myślisz

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą być zaskoczeni wyższymi rachunkami za energię w zimowych miesiącach, takich jak grudzień i styczeń. Eksperci wskazują, że wydajność paneli w tym okresie może być nawet dziesięciokrotnie niższa niż w szczytowym, słonecznym czerwcu. Dlaczego tak się dzieje? Jak podaje portal Forsal.pl, choć panele fotowoltaiczne mogą funkcjonować nawet w bardzo niskich temperaturach, kluczową rolę odgrywa skrócony czas nasłonecznienia w zimie.

Zimowe miesiące pełne wyzwań dla fotowoltaiki

Eksperci Tauron, w rozmowie z Forsal.pl wskazali, że spadek efektywności fotowoltaiki zimą wynika przede wszystkim z krótszych dni oraz ograniczonej ilości promieni słonecznych docierających do paneli. W grudniu i styczniu ilość energii generowanej przez instalacje może spaść aż dziesięciokrotnie w porównaniu do czerwca. Dodatkowo, na wydajność paneli wpływają zanieczyszczenia, takie jak kurz, liście czy ptasie odchody, a także zalegający śnieg, który może całkowicie odciąć dostęp światła do powierzchni modułów.

Innym istotnym czynnikiem jest cień rzucany przez sąsiednie budynki lub drzewa, co zimą może być szczególnie uciążliwe ze względu na niskie położenie słońca nad horyzontem. Wydajność instalacji zależy także od kierunku i kąta ustawienia paneli – optymalnym ustawieniem jest południowy kierunek i nachylenie pod kątem 30–40 stopni.

Czy fotowoltaika wymaga specjalnych zabiegów zimą?

Eksperci Tauronu zapewniają, że panele fotowoltaiczne nie wymagają specjalnych działań konserwacyjnych w zimowych miesiącach. Odśnieżanie paneli jest tematem budzącym wiele wątpliwości. Fachowcy wskazują, że potencjalne szkody wynikające z mechanicznego usuwania śniegu mogą przewyższać korzyści płynące z chwilowego zwiększenia wydajności. Co więcej, śnieg nie wpływa negatywnie na żywotność paneli.

Szkło pokrywające moduły fotowoltaiczne jest gładkie i śliskie, dzięki czemu śnieg łatwo się z nich zsuwa, szczególnie na dachach o stromym nachyleniu. Intensywne kolory paneli, takie jak głęboki niebieski w przypadku ogniw polikrystalicznych czy niemal czarny w monokrystalicznych, sprzyjają pochłanianiu energii cieplnej i naturalnemu topnieniu śniegu.

Co jeszcze warto wiedzieć o fotowoltaice zimą?

Zimą kluczowym czynnikiem pozostaje odpowiednia konfiguracja instalacji. Kierunek oraz kąt ustawienia paneli, choć istotne przez cały rok, mają szczególne znaczenie w okresie krótszego dnia i innego kąta padania promieni słonecznych. Właściciele paneli powinni także pamiętać o regularnym monitorowaniu ich stanu technicznego, aby zapewnić maksymalną efektywność instalacji.

