Zmiany w uldze termomodernizacyjnej. Te urządzenia znikną z listy

W 2025 roku wejdą w życie istotne zmiany dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, która od lat stanowi ważne wsparcie dla osób inwestujących w poprawę efektywności energetycznej budynków. Zgodnie z nowymi przepisami, ulga obejmie dodatkowe urządzenia, w tym magazyny energii i mikroinstalacje wiatrowe, ale z drugiej strony wykluczy z możliwości skorzystania z niej zakup i montaż kotłów olejowych i gazowych.

Magazyny energii

Magazyny energii to element, który cieszy się rosnącą popularnością w związku z rozwojem odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych. Dzięki tym urządzeniom gospodarstwa domowe mogą magazynować nadwyżki energii, które produkują w ciągu dnia, i wykorzystać je w nocy lub w czasie większego zapotrzebowania. Umożliwia to zwiększenie poziomu autokonsumpcji i ograniczenie zależności od sieci energetycznej, co w efekcie przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zgodnie z nowymi przepisami, wydatki na zakup i montaż magazynów energii oraz mikroinstalacji wiatrowych będą mogły być odliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Warto jednak zauważyć, że zmiany wprowadzają także istotne ograniczenia. Ulga termomodernizacyjna nie będzie już dostępna dla osób, które zdecydują się na zakup i montaż kotłów gazowych lub olejowych. Tego rodzaju rozwiązania, choć stosowane w wielu domach, nie spełniają już wymagań związanych z efektywnością energetyczną, które stanowią jeden z kluczowych celów tej ulgi. Nowe przepisy mają na celu skierowanie inwestycji w stronę odnawialnych źródeł energii oraz technologii, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie wydatków na poprawę efektywności energetycznej budynku, takich jak wymiana okien, ocieplenie domu, montaż pomp ciepła, a także instalacja paneli słonecznych. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, to 53 tys. zł na osobę, a dla małżeństw – aż 106 tys. zł. Dzięki tej ulgi można uzyskać realne oszczędności, ponieważ odliczenie może prowadzić do zmniejszenia zobowiązań podatkowych, a w przypadku osób płacących podatek według drugiego progu (32%), korzyść z ulgi może wynieść nawet 33 920 zł.

Warto pamiętać, że ulga jest dostępna dla osób, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, a same przedsięwzięcia muszą być zakończone w ciągu trzech lat od poniesienia pierwszych wydatków. W przypadku nieukończenia przedsięwzięcia w wymaganym terminie, podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.

Zmiany w ustawie dotyczącej ulgi termomodernizacyjnej z pewnością wpłyną na decyzje wielu właścicieli domów, którzy planują inwestycje w odnawialne źródła energii. Wprowadzenie nowych przepisów podkreśla rosnącą rolę efektywności energetycznej i ochrony środowiska w polityce państwowej.

