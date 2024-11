Mandaty sypią się jak z rękawa, Polacy zapominają o tym obowiązku. Straż miejska ruszyła z kontrolami

W lipcu 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To system informacji o źródłach ciepła oraz źródłach spalania paliw w nieruchomościach w Polsce. Właściciele bądź zarządcy budynków mieszkalnych posiadających źródło ciepła o mocy do 1 MW są zobowiązani do zgłoszenia z jakiego źródła ogrzewania korzystają.

CEEB wprowadziła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 rok. Obowiązek wpisania budynków do ewidencji istnieje od połowy 2022 roku. W przypadku nowo wybudowanych budynków właściciele mają 14 dni na dokonanie wpisu od momentu uruchomienia systemu grzewczego.

Od początku tego roku straż miejska ma prawo kontrolować domy i mieszkania i sprawdzać dowody dowody poświadczające, że nieruchomość jest wpisana do CEEB. Za brak złożenia wpisu lub za złożenie danych nieprawdziwych można zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu można narazić się na grzywnę w wysokości do 5000 zł.

Prawie 50 mandatów w Warszawie

Z informacji przekazanych „Wprost" przez warszawską straż miejską wynika, że wielu właścicieli i zarządców budynków nie zgłosiło jeszcze źródła ogrzewania, co w wielu wypadkach kończy się nałożeniem mandatu.

– W wyniku kontroli przeprowadzonych przez warszawskich strażników miejskich od 1 sierpnia 2023 r. do 28 października 2024 r. ujawniono 68 przypadków niedopełnienia tego obowiązku. Strażnicy zastosowali 21 środków oddziaływania wychowawczego, takich jak pouczenia lub polecenia, oraz nałożyli 47 mandatów karnych na podstawie art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – informuje nas biuro prasowe Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB obejmuje: piece, kominki, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej, składając dokumenty w urzędzie miasta lub gminy.

