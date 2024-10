Mandaty za brak szczepień? Polacy wskazali, co o tym myślą

Nowy szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dr Paweł Grzesiowski chce wprowadzenia nowego systemu kar dla rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. — Proponujemy mandaty w wysokości kilkuset złotych, egzekwowane prawie natychmiast, w zwykłej procedurze mandatowej — powiedział w rozmowie z TVN24 szef GIS.

Wprowadzenie takich mandatów byłoby znacząco zmianą w porównaniu z obecną sytuacją. Funkcjonują co prawda grzywny (mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych), ale rzadko są one egzekwowane.

Jednocześnie – jak informował „Fakt" – GIS pracuje nad stworzeniem rejestru dzieci, które nie zostały zaszczepione. Zadaniem rejestru jest pomoc w monitorowaniu sytuacji i skuteczniejszym reagowaniu na przypadki uchylania się od szczepień.

Czy popierasz mandaty za brak szczepień?

Jak do kwestii karania mandatami za brak szczepień podchodzą Polacy? Sondaż SW Research dla „Wprost" pokazuje, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni. Na pytanie: „Czy popierasz pomysł szefa GIS, by karać mandatami rodziców, którzy nie szczepią dzieci?", 42,7 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak". Niewiele mniej, bo 36,6 proc. było przeciwnego zdania, a co piąty badany nie miał w tej sprawie zdania.

Zwolennikami mandatów są przede wszystkim: