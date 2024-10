Mandat za odmowę szczepienia? Powstaje specjalny rejestr

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) chce wprowadzenia nowego systemu kar dla rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. O szczegółach mówił w niedawnym wywiadzie dla TVN24 nowy szef GIS dr Paweł Grzesiowski. — Proponujemy mandaty w wysokości kilkuset złotych, egzekwowane prawie natychmiast, w zwykłej procedurze mandatowej — wyjaśniał dr Grzesiowski.

Mandat zamiast grzywny. Będą nowe sankcje za brak szczepień?

Jak zauważa „Fakt", byłaby to znacząca zmiana w porównaniu z obecną sytuacją. Funkcjonują co prawda grzywny (mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych), ale rzadko są one egzekwowane.

Jednocześnie GIS pracuje nad stworzeniem rejestru dzieci, które nie zostały zaszczepione. Zadaniem rejestru jest pomoc w monitorowaniu sytuacji i skuteczniejszym reagowaniu na przypadki uchylania się od szczepień. – Będziemy mogli określić, które dziecko, jakich szczepionek nie dostało — podkreśla szef GIS.

Jak przypomina dziennik, obowiązek szczepień w Polsce wynika bezpośrednio z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 r. Zgodnie z art. 5 tej ustawy, osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym. Wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom określa rozporządzenie resortu zdrowia (obecnie obejmuje 14 chorób, w tym m.in. gruźlicę, błonicę, krztusiec, polio, odrę czy tężec).

Za uchylanie się od obowiązku szczepień grożą konsekwencje finansowe, czyli wspomniane grzywny. Ich wysokość nie może przekroczyć 10 tys. zł jednorazowo, a łączna suma grzywien w danej sprawie nie może być wyższa niż 50 tys. zł. W przypadku dalszego uchylania się od obowiązku sprawa może trafić do sądu, gdzie grozi grzywna do 1500 zł lub kara nagany. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu rodzinnego.

Liczba odmów dotyczących szczepienia dzieci lawinowo rośnie. Z danych, które przytacza Interia.pl wynika, że w zeszłym roku odnotowano ponad 87 tys. przypadków odmowy szczepienia dzieci, podczas gdy 20 lat temu było ich jedynie ponad 3 tys. Od 2017 roku liczba odmów rośnie o około 10 tys. rok do roku.

