Za jeden dzień spóźnienia wysoka kara. Kierowcy powinni uważać

Każdy właściciel samochodu powinien obowiązkowo wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów, czyli OC. To najważniejsze ubezpieczenie, które chroni przedkonsekwencjami szkód wyrządzonych przez kierowców. Za niewykupienie polisy grozi wysoka kara.

Co to jest OC?

OC to ubezpieczenie cywilne, które chroni właściciela pojazdu przed szkodami wyrządzonymi przez innych kierowców. W przypadku kolizji drogowej lub wypadku drogowego, z OC należy się wypłata odszkodowania. Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że polisa przypisana jest do pojazdu, a nie do właściciela auta. W ten sposób można m.in. kupić auto z rynku wtórnego z ważnym ubezpieczeniem cywilnym.

Kara za brak OC

Na kierowcach ciąży obowiązek ubezpieczenia auta, a niedopełnienie go skutkuje wysoką karą. Kierowca, który choć jeden dzień spóźni się z wykupieniem polisy OC, może zapłacić wysoką karę.. Obecnie mandat za brak OC w najwyższym wymiarze wynosi 9250 zł i kara ta przysługuje kierowcom, którzy spóźnią się 14 dni z wykupieniem polisy.

Brak ubezpieczenia natychmiast wykrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i naliczy opłatę z automatu. Niestety, nie da się jej uniknąć. W przypadkach szczególnych można złożyć odwołanie z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty albo umorzenie.

Jak informuje dziennik.pl, w 2023 r. UFG wystawił 350 tys. wezwań do zapłaty. W tym roku nie jest lepiej, bo w ciągu pierwszych sześciu miesięcy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił 170 tys. wezwań do zapłaty.

O czym powinien pamiętać kierowca?

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od spóźnienia. Jeśli kierowca nie zapłaci OC w ciągu 14 dni od momentu, w którym wygasła polisa, otrzyma pełną wysokość kary, czyli 9250 zł. W przypadku spóźnienia o 4-10 dni, kara ta będzie wynosiła 50 proc. kwoty. Jednodniowe spóźnienie to 20 proc. opłaty.

