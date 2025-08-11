BCC apeluje do Nawrockiego. Tego biznes oczekuje od prezydenta

„Biznes nie oczekuje od prezydenta cudów, lecz konstruktywnej współpracy ponad podziałami” – podkreślają przedstawiciele Business Centre Club (BCC).

Jak zauważają, podczas kampanii Karol Nawrocki zapowiadał wiele rozwiązań gospodarczych, m.in. PIT 0 dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci, obniżkę VAT do 22 proc. oraz redukcję cen energii. BCC zaznacza jednak, że przedsiębiorcy patrzą dalej niż na pojedyncze obietnice. Najważniejsze jest dla nich nawiązanie owocnego dialogu nowego prezydenta z rządem, unikanie blokowania kluczowych ustaw oraz podniesienie jakości współpracy ze środowiskiem biznesowym — w duchu ponadpartyjnej kooperacji.

Prezes BCC: „Biznes nie oczekuje od prezydenta Nawrockiego cudów”

Jak podkreśla BCC, biznes funkcjonuje najgorzej w warunkach niestabilności, braku spójności i przewidywalności. Zdaniem organizacji, gospodarka potrzebuje jasnych i trwałych reguł gry.

„Przedsiębiorcy oczekują stabilnego otoczenia prawnego, prostych i przejrzystych przepisów podatkowych, partnerskiego podejścia administracji skarbowej i urzędów, a także realnego słuchania i konsultowania zmian z organizacjami reprezentującymi pracodawców” – czytamy w oficjalnym stanowisku.

Ich zdaniem niezbędne jest odejście od wprowadzania prawa w sposób nagły i krótkowzroczny, bez analizy długofalowych skutków dla gospodarki.

– Biznes nie oczekuje od prezydenta Nawrockiego cudów, lecz otwartości na dobre propozycje, niezależnie z której strony politycznej one pochodzą. Nie stać nas na „wojnę na górze” – podkreśla Jacek Goliszewski, prezes BCC.

Oczekiwania BCC wobec prezydentury Nawrockiego

Business Centre Club podkreśla swoje wieloletnie doświadczenie we współpracy z rządami i prezydentami reprezentującymi różne opcje polityczne. Organizacja wskazuje, że korzystne dla gospodarki rozwiązania — takie jak uregulowanie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, obniżka VAT czy uproszczenie systemu podatkowego — mogą znaleźć się w programach wszystkich ugrupowań.

– Rolą głowy państwa jest ich dostrzeżenie i wspieranie, a nie automatyczne odrzucanie. Jak zauważa prezes organizacji, długopis może nie jest najgroźniejszą bronią, ale niewłaściwie użyty potrafi wyrządzić poważne szkody – uważa Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC.

Prezydent a Rada Dialogu Społecznego

BCC oczekuje większego wsparcia dla Rady Dialogu Społecznego, której patronem jest prezydent. W opinii organizacji, wzmocnienie kompetencji Rady oraz wprowadzenie obowiązku przeprowadzania konsultacji w określonym terminie przed uchwaleniem ustaw dotyczących prawa pracy, podatków czy gospodarki, pozwoliłoby na wdrażanie rozwiązań opartych na rzetelnych analizach i opiniach ekspertów. Taki model działania ante factum, a nie dopiero post factum, sprzyjałby poprawie jakości stanowionego prawa.

BCC: „Gospodarka ponad podziałami politycznymi”

Według Business Centre Club jednym z największych problemów z punktu widzenia przedsiębiorców jest niestabilność otoczenia prawnego, zwłaszcza w obszarze prawa gospodarczego i podatkowego.

– Mamy szczerą nadzieję, że prezydent elekt i rząd podejmą konstruktywną współpracę ponad podziałami politycznymi, której nadrzędnym celem będzie interes polskiej gospodarki – podkreślają w oficjalnym stanowisku prezesi organizacji.

BCC wskazuje, że na tym etapie pozostaje otwarte, czy nowa prezydentura przyniesie odbudowę zaufania między władzą publiczną a środowiskiem biznesowym.

– Wspólnym mianownikiem wszystkich działań powinny być: stabilność, przewidywalność i otwartość na dialog – podsumowuje Sandra Żywicka-Sztul, dyrektor ds. Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC.

