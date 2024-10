Kierowcy mogą dostać mandat na stacji paliw. Nawet do 3 tys. zł

Każdy kierowca może zatankować paliwo do karnistra lub zbiornika. Na stacjach obowiązują jednak pewne limity, które mają m.in. zapobiec handlowaniu benzyną na czarnym rynku. Kierowca, który będzie tankował zbyt duże ilości oleju napędowego lub benzyny do zbiorników, może zapłacić wysoki mandat.

Dlaczego kierowca może dostać 3 tys. zł mandatu?

Kierowca, który przekroczy dozwolone normy i zatankuje zbyt dużo paliwa, może zapłacić nawet 3 tys. zł mandatu. A przepisy są w tej kwestii bardzo precyzyjne – kierowca samochodu osobowego może zatankować jedynie 60 litrów paliwa do jednego zewnętrznego zbiornika. Zgodnie z prawem maksymalna ilość paliwa w zbiornikach może wynosić 240 litrów.

W co tankować paliwo?

Mandat nie dotyczy jednak jedynie samej ilości, ale również zbiorników, do których jest tankowane paliwo. Benzynę i olej napędowy można tankować jedynie do karnistrów lub przystosowanych do tego pojemników. Zbiorniki powinny posiadać odpowiednie atesty, co oznacza, że nie można nalać sobie paliwa do przypadkowego pojemnika.

