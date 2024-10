Klienci Lidla zapłacą mniej za paliwo. Ruszyła specjalna promocja

Lidl rusza z nową promocją przeznaczoną dla zmotoryzowanych klientów. Posiadacze aplikacji Lidl Plus zapłacą mniej za tankowanie na stacjach sieci Shell. Promocja z pewnością ucieszy kierowców, bo w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie eksperci prognozują kres dotychczasowych obniżek cen paliw.

Zniżki na paliwo dla klientów Lidla

Zniżki wyniosą – w zależności od rodzaju paliwa – od 20 do 40 groszy za litr. Obniżkę w wysokości 40 groszy przewidziano dla paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Z kolei 20 groszy rabatu za litr dotyczy standardowych Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel

Promocja nie obejmuje paliw Shell V-Power Racing oraz Shell AutoGas. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stacjach Shell i nie obowiązuje w przypadku płatności kartami paliwowymi oraz Kartą Dużej Rodziny. Promocja dostępna jest zarówno przy płatnościach na paragon, jak i na fakturę.

Aby aktywować rabat należy w aplikacji Lidl Plus wejść w sekcję Benefit Plus, a następnie wybrać opcję dotyczącą tańszego tankowania. Po zatankowaniu co najmniej 20 litrów (i nie więcej niż 100 litrów) paliwa wystarczy przy kasie stacji Shell przedstawić kod QR wygenerowany w aplikacji. Promocja jest dostępna do wykorzystania maksymalnie cztery razy dla każdego użytkownika.

Ze zniżki na paliwo można skorzystać do 30 listopada br. lub do wyczerpania puli kodów rabatowych na wybranych stacjach Shell. Lista punktów objętych promocją znajduje się w aplikacji Lidl Plus i na stronie internetowej Shell.

Program Benefit Plus – jak przypomina serwis auto-swiat.pl – to nie tylko oszczędności na paliwie. Użytkownicy Lidl Plus mogą skorzystać również z propozycji innych partnerów. Przykładem jest oferta sieci telefonicznej Plus, gdzie za 35 zł miesięcznie nowi i obecni abonenci otrzymują pakiet z 100 tys. GB internetu oraz nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami.

