Lidl zaskakuje na Wielkanoc. Masło za pół darmo, czekolada z Dubaju i hitowe promocje!

To idealna okazja na przedświąteczne zakupy z dużymi oszczędnościami. Co oferuje aktualnie Lidl?

Sprzęt kuchenny w promocyjnych cenach. Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi

Zbliżające się Święta Wielkanocne to czas intensywnych przygotowań, a także niemałych wydatków. Lidl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i oferuje specjalne promocje, które mają ułatwić zarówno gotowanie, jak i planowanie domowego budżetu. Największym hitem oferty jest termorobot Monsieur Cuisine Smart z Wi-Fi, dostępny w promocyjnej cenie 1799 zł. Urządzenie można kupić zarówno stacjonarnie, jak i online – ale trzeba się spieszyć, promocja obowiązuje tylko do 19 kwietnia.

Topowe promocje w Lidlu od 7 kwietnia

Tylko do 9 kwietnia obowiązują zniżki na codzienne produkty spożywcze. Klienci mogą skorzystać z rabatów takich jak:

35% taniej: parówki z szynki Pikok

50% taniej: ryba mintaj

27,94 zł: 4-pak Coca-Coli lub Coca-Coli Zero

Drugi produkt 50% taniej: papier toaletowy Floralys

To jednak nie wszystko – warto też zwrócić uwagę na sezonowe warzywa i owoce. W ramach promocji można kupić:

Rzodkiewki 1+1 gratis (2,99 zł)

Pomidory koktajlowe – 46% taniej (7,99 zł)

Ogórki gruntowe – 40% taniej (11,99 zł)

Borówki – 16% taniej (9,99 zł)

Truskawki – 50% taniej (7,49 zł)

Lidl. Co jeszcze w promocji?

Miłośnicy wypieków z pewnością docenią ofertę na masło Łaciate w promocji 2+1 gratis – cena jednej kostki to 8,99 zł. To doskonała okazja do zrobienia zapasów. Dla tych, którzy wolą gotowe słodkości, Lidl przygotował babka pistacjowa za 18,99 zł i makowiec w polewie za 12,99 zł.

Od 7 do 13 kwietnia dostępne są także czekoladowe zajączki ze zniżką 50%, a prawdziwą nowością są słodycze inspirowane Dubajem – w tym czekolady, pączki, croissanty i kremy do smarowania.

