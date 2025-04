Filipińczycy, Kolumbijczycy, Ukraińcy. Jak świętować razem w pracy?

Wielkanoc w firmie to święto różnorodności – zwłaszcza w wielokulturowych zespołach. W tym roku polska i ukraińska Wielkanoc przypadają tego samego dnia, co ułatwia organizację pracy w firmach zatrudniających przedstawicieli obu narodowości. Jednak rosnąca obecność innych grup, takich jak Filipińczycy czy Kolumbijczycy, stawia przed pracodawcami nowe wyzwania. Kluczowe stają się otwartość, szacunek i elastyczność w uwzględnianiu różnych tradycji, także świątecznych. Tylko w ten sposób można skutecznie zarządzać zróżnicowanym zespołem i budować inkluzywne środowisko pracy.

Wielokulturowa Wielkanoc w firmie

Eksperci z Smart Solutions HR podpowiadają, jak zarządzać wielokulturowym zespołem w okresie świąt wielkanocnych.

– W tym szczególnym okresie, naszą rolą jako pracodawców jest, po pierwsze, zapewnienie pracowników, że ich zwyczaje są dostrzegane i szanowane, a po drugie – zaoferowanie im wolnych dni wtedy, kiedy im one faktycznie przysługują. Dla Polaków, Ukraińców czy Kolumbijczyków jest to wielkanocna niedziela i poniedziałek, natomiast Filipińczycy rozpoczynają obchody już w piątek – mówi Agnieszka Kolanowska, Strategic Partnership Manager w Smart Solutions HR.

Zdaniem ekspertki, pracodawcy powinni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich międzynarodowych pracowników, oferując elastyczność w przyznawaniu dni wolnych.

– Warto zapytać pracowników, które dni są dla nich ważne i kiedy chcieliby obchodzić święta. Takie podejście świadczy o szacunku dla różnorodności i pomaga unikać nieporozumień – zauważa.

Wielkanoc: „To doskonała okazja do wzajemnego poznawania kultur”

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, obywatele Indii zajmują czwarte miejsce wśród najliczniejszych grup obcokrajowców przebywających w Polsce. W 2024 roku ponad 12 tys. Hindusów otrzymało pozytywną decyzję o pobycie czasowym. Wysokie pozycje w zestawieniu zajmują również obywatele Uzbekistanu (6,5 tys. pozwoleń), Wietnamu (5,3 tys.), Bangladeszu (3 tys.) oraz Pakistanu (1 tys.). Dane te potwierdzają rosnącą różnorodność narodowościową na polskim rynku pracy i wskazują na konieczność dostosowania środowiska zawodowego do potrzeb wielokulturowych zespołów.

– Obywatele krajów, które nie obchodzą świąt wielkanocnych, mają zupełnie inne potrzeby, o których jako pracodawcy nie możemy zapominać. Zaproponowanie dodatkowych, choć niewymaganych przez pracowników dni wolnych, to tylko jeden z pomysłów. Warto również pomyśleć o tym, jak zaprosić ich do naszych świąt i wspólnego spędzania czasu. Okres wielkanocny to doskonała okazja do tworzenia przestrzeni, w której wszyscy mogą dzielić się swoimi tradycjami i doświadczeniami, nie tylko świątecznymi. Warto organizować wydarzenia, które umożliwiają wzajemne poznawanie kultur, takie jak wspólne posiłki czy warsztaty, gdzie każdy ma szansę zaprezentować swoje zwyczaje. Kluczem jest tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i otwartości – tylko w takiej przestrzeni wielokulturowość może stać się prawdziwym atutem, wzbogacającym zespół i wspierającym współpracę – podkreśla Włodzimierz Kucharczuk, Project Manager w Smart Solutions HR.

