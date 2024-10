Rewolucja w aplikacji Lidla. Będą nowe korzyści dla klientów

Lidl wprowadza nowe funkcje do swojej aplikacji, oferując klientom dodatkowe zniżki i nagrody za punkty. Jakie zmiany czekają użytkowników Lidl Plus? Sprawdź, co możesz zyskać.

Lidl w Polsce zapowiada istotne zmiany w swoim programie lojalnościowym, który oferuje użytkownikom aplikacji Lidl Plus dodatkowe zniżki i korzyści. Sieć postanowiła rozszerzyć ofertę, wprowadzając nową funkcję pod nazwą „Benefit Plus”, która ma na celu nagradzanie klientów za ich zakupy. W komunikatach promujących nowe możliwości, Lidl zachęca swoich lojalnych klientów do skorzystania z oferty, która pozwoli im czerpać dodatkowe benefity od partnerów zewnętrznych. Warto podkreślić, że te korzyści nie są bezpośrednio dostarczane przez Lidl, lecz za pośrednictwem partnerów, co oznacza, że warunki ich użytkowania są ustalane przez zewnętrzne firmy współpracujące z siecią. Nowe nagrody w aplikacji Lidl Plus Kolejną nowością, którą Lidl zamierza wprowadzić do aplikacji, jest system nagród punktowych. Zgodnie z doniesieniami niemieckiego magazynu „Lebensmittel Zeitung”, użytkownicy aplikacji będą mogli zbierać punkty za swoje zakupy, które następnie wymienią na różnorodne nagrody. Obecnie nowy system jest testowany w Szwajcarii, gdzie za każdego wydanego franka klient otrzymuje jeden punkt, a po zebraniu 100 punktów może wybrać nagrodę spośród ponad 250 dostępnych w aplikacji. System punktowy, choć na razie testowany tylko w Szwajcarii, ma być w przyszłości wdrożony na innych rynkach europejskich. Szwajcaria była już wcześniej miejscem testowania innych innowacji związanych z aplikacją Lidl Plus, co sugeruje, że nowy system może być częścią większej strategii rozwoju programu lojalnościowego. Co przyniosą zmiany w programie lojalnościowym? Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie atrakcyjności aplikacji Lidl Plus oraz zachęcenie klientów do częstszego korzystania z niej. Dzięki nowym funkcjom, lojalni użytkownicy nie tylko będą mogli korzystać z dodatkowych zniżek, ale także zbierać punkty, które można wymieniać na konkretne produkty, co dodatkowo zwiększa ich zaangażowanie w zakupy w Lidlu. Zapowiadające się zmiany w programie lojalnościowym Lidla pokazują, że sieć stawia na innowacje i rozwój relacji z klientami poprzez nowoczesne narzędzia technologiczne. Rozszerzenie oferty o system nagród punktowych może znacząco wpłynąć na lojalność konsumentów oraz zwiększyć ich motywację do regularnych zakupów. Polacy pokochali programy lojalnościowe Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita", znacząco wzrosło grono konsumentów korzystających z programów lojalnościowych. Aż 72 proc. Polaków deklaruje, że korzysta choć z jednego programu lojalnościowego, co oznacza wzrost aż o 8 pkt. proc. w stosunku do zeszłego roku. W 2022 roku z takich programów korzystało 62 proc. respondentów. Twórcy badania zwracają uwagę, że znaczący wzrost liczby korzystających z takich programów nie wynika z pojawienia się nowego gracza na rynku. Wypracowali go natomiast liderzy rynku w kategorii sklepów spożywczych, przede wszystkim Biedronka i Lidl. Czytaj też:

