Polacy pokochali programy lojalnościowe. Jedna sieć dominuje

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, którego szczegóły podaje „Rzeczpospolita", znacząco wzrosło grono konsumentów korzystających z programów lojalnościowych.

Programy lojalnościowe coraz bardziej popularne

Aż 72 proc. Polaków deklaruje, że korzysta choć z jednego programu lojalnościowego, co oznacza wzrost aż o 8 pkt. proc. w stosunku do zeszłego roku. W 2022 roku z takich programów korzystało 62 proc. respondentów.

Twórcy badania zwracają uwagę, że znaczący wzrost liczby korzystających z takich programów nie wynika z pojawienia się nowego gracza na rynku. Wypracowali go natomiast liderzy rynku w kategorii sklepów spożywczych, przede wszystkim Biedronka i Lidl.

– W czasie ostatniego roku byliśmy świadkami nasilenia się rywalizacji marketingowej tych dwóch sieci, intensywnie kreowały komunikacje do klientów, często wprost wskazując przewagi nad głównym konkurentem na rynku oraz informując o coraz to nowych obniżkach cen. Istotnym elementem tej rywalizacji była również oferta promocyjna skierowana wyłącznie do użytkowników programów lojalnościowych sieci – komentuje cytowana przez gazetę Sylwia Miszczyk, kierownik projektu badawczego w ARC Rynek i Opinia.

– Przyczyniło się to skutecznie do rekrutacji nowych użytkowników, którzy chcąc skorzystać z atrakcyjnych promocji, zasilili szeregi użytkowników programów tych sieci – dodaje.

Biedronka lepsza od Lidla

Z badania wynika, że większą popularnością cieszy się program lojalnościowy Biedronki. Korzystanie z kart lub aplikacji Moja Biedronka wskazało 46 proc. respondentów, podczas gdy Lidl Plus wskazało 24 proc. ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się programy lojalnościowe Orlenu (16 proc.), Rossmanna (12 proc.). Co dziesiąty uczestnik badania korzysta z programów Żabki i sieci Kaufland.

Z danych przekazanych przez przedstawicieli Biedronki wynika, że w pierwszej połowie tego roku klienci korzystający z promocji w ramach programu lojalnościowego sieci zaoszczędzili na zakupach blisko 5,5 mld zł.

Wśród najczęściej wymienianych powodów korzystania z programów lojalnościowych konsumenci wskazali na częste robienie zakupów w sklepach danej sieci, a także prostotę, zarówno w korzystaniu z aplikacji, jak i zasad uczestnictwa w programie.

