Polacy ocenili przejrzystość promocji sklepowych. Wyniki dają do myślenia

W ostatnim czasie w supermarketach obserwujemy pewien trend, jeśli chodzi o sklepowe promocje. Widzimy cenówkę, a na niej dużą czcionką informacja o niższej cenie. Kiedy jednak dokładnie wczytamy się, to zauważamy też małą czcionkę. Czytając, dowiadujemy się, że promocja faktycznie jest, ale 20 proc. i to przy zakupie sześciu sztuk. Ewentualnie 33 proc. przy zakupie dwunastu sztuk danego produktu.

Agencja SW Research specjalnie dla „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytano Polaków w różnym wieku. Treść pytania brzmiała: „Czy promocje w supermarketach spożywczych są według Ciebie wystarczająco czytelne?”

Czy promocje są dla nas czytelne?

Zdania w tej kwestii są mocno podzielone, praktycznie pół na pół. Odpowiedzi prezentują się następująco:

a) Tak – 49 proc.

b) Nie – 42.6 proc.

c) Nie mam zdania – 8.4 proc.

Wygląda na to, że pomimo „ukrywania” istotnych treści, czyli pisania ich małą czcionką, dla połowy z nas nie jest to problem. Wiemy co i za ile kupujemy. Z drugiej strony, też prawie połowa ankietowanych przyznała, że promocje wcale nie są czytelne.