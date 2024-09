Dino z nową ofertą. Woda mineralna poniżej 1 zł

Miłośnicy piwa tuż przed weekendem z pewnością ucieszą się z promocji na Tyskie. Przy zakupie 12 puszek cena za jedną to 2.99 zł. To spora oszczędność, bowiem jedno piwo tej marki kosztuje normalnie 4.19 zł. Można też upolować promocje na Łomżę Pils (6+4 gratis, wychodzi 2.03 zł za jedno piwo), a także Braniewo. W przypadku tego ostatniego, mniej popularnego piwa, cena to 2.49 zł przy zakupie trzech.

Wrzesień zapowiada się ciepło, więc wielu klientów zakupi piwo z myślą o weekendowym grillu z rodziną lub znajomymi. W takiej sytuacji warto też zerknąć na kiełbasę śląską, która również jest w promocji. Zapłacimy 19.99 zł za 1 kg.

Woda poniżej 1 zł

Pamiętaj o nawodnieniu. Niezależnie od tego, czy planujesz grilla z piwem, czy też nie. Jeśli chcesz kupić tanio wodę, to Dino ma w ofercie litrową Primaverę za 0.99 zł przy zakupie sześciu sztuk.

Czytaj też:

Biedronka rozdaje dobre parówki za darmo. Zrobisz z nich tanie i pyszne dania dla rodziny

Solidna obniżka na kawę

Za jedyne 43.99 zł możemy kupić opakowanie kawy Jacobs (do wyboru trzy rodzaje). To wyraźna obniżka, bowiem cena regularna to 66.99 zł. W dniach 11-17 września taniej zakupimy też kawy rozpuszczalne Nescafe Crema (34.99 zł za 300 g) i Tchibo Family (8.99 zł za 50 g).Czytaj też:

Lidl oferuje nowe promocje. Niektóre produkty trafisz za darmo

Koty i psy się ucieszą

Dino przygotowało też promocję na jedzenie dla zwierząt. Przykładowo, mokra karma dla psa Pedigree kosztuje teraz 5.99 zł (cztery opakowania po 100 g). Sucha karma dla psa, również marki Pedigree, dostępna jest w cenie 15.50 zł przy zakupie dwóch sztuk. Jedno opakowanie zawiera 1.3 kg karmy. W przypadku kotów mamy promocję m.in. na suchą karmę Whiskas (17.99 zł, 1.4 kg) i mokrą karmę Whiskas. Tutaj mamy ofertę 2+2 gratis. Przy zakupie czterech sztuk jedna puszka w cenie 3.99 zł.

Pełną ofertę nowej gazetki promocyjnej Dino znajdziecie poniżej: