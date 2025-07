Nowa fala fałszywych SMS-ów. Tym razem oszustwo na „Pocztex”

Zespół CSIRT NASK ostrzegł przed cyberprzestępcami, którzy podszywają się usługę kurierską Pocztex, by wyłudzić dane lub pieniądze – informuje serwis dlahandlu.pl.

Oszuści podszywają się pod Pocztex, rozsyłając fałszywe wiadomości SMS oraz iMessage, które informują o rzekomych problemach z dostarczeniem przesyłki. W treści wiadomości pojawia się komunikat o błędnym lub niepełnym adresie, co ma skłonić odbiorcę do pilnego działania. Niestety, załączony w SMS-ie link prowadzi do podrobionej strony internetowej, gdzie przestępcy próbują wyłudzić poufne dane.

Fałszywe SMS-y – jak wygląda oszustwo?

Fałszywa wiadomość zawiera odnośnik do strony przypominającej oficjalny serwis Pocztex, gdzie ofiara jest proszona o wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi oraz informacjami o karcie płatniczej – w tym numeru karty, daty ważności i kodu CVV.

W rzeczywistości wszystkie te informacje trafiają bezpośrednio w ręce przestępców, którzy mogą nimi wykorzystać do kradzieży środków finansowych. CSIRT NASK podkreśla, że takie działania są coraz bardziej wyrafinowane i zachęca do szczególnej ostrożności.

Fałszywe SMS-y – jak się bronić?

Eksperci z zespołu CSIRT NASK radzą przede wszystkim zachować spokój i nie działać pochopnie. Oszuści liczą na emocje i strach przed utratą przesyłki, co ma skłonić odbiorców do kliknięcia w link bez namysłu. Warto dokładnie sprawdzać treść wiadomości i numer nadawcy – fałszywe SMS-y często zawierają błędy językowe lub literówki, które mogą wzbudzić podejrzenia. Zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, nie podawać swoich danych osobowych ani informacji o kartach płatniczych na stronach, do których prowadzą linki z nieznanych źródeł. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z daną firmą za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji.

Czytaj też:

Groźne e-maile i telefony. Alior Bank ostrzega przed wyłudzeniami

Gdzie zgłaszać podejrzane wiadomości SMS?

Podejrzane SMS-y i inne treści związane z cyberzagrożeniami można zgłaszać do CSIRT NASK poprzez stronę internetową incydent.cert.pl lub e-mail [email protected]. Dodatkowo, podejrzane wiadomości SMS można zgłosić pod numerem 8080. Dzięki temu służby mają szansę szybciej reagować na pojawiające się ataki i chronić użytkowników przed utratą danych i pieniędzy.

Czytaj też:

Coraz więcej ataków na polskie firmy. Dziś zwykły antywirus już nie wystarczaCzytaj też:

Prywatny sprzęt w pracy. Wygoda czy zagrożenie dla firmy?