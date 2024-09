Lidl oferuje nowe promocje. Niektóre produkty trafisz za darmo

W akcji „Wrześniowe gratisy” obowiązuje promocja 1+1 gratis, codziennie na inny produkt. Przykładowo, w poniedziałek 9 września korzystna oferta obejmuje Ptasie Mleczko. W cenie 18.99 zł możemy zgarnąć dwa opakowania tego popularnego słodkiego przysmaku. Z kolei 10 września w opcji 1+1 możemy zgarnąć mozarellę lidlowej marki Pilos, a 11 września klienci będą mogli w ten sposób zgarnąć dwie Nutelle.

Kto może skorzystać z promocji?

Co ważne, nie każdy klient Lidla będzie mógł cieszyć się tymi wrześniowymi promocjami. Należy mieć zainstalowaną w telefonie aplikację Lidl Plus i za jej pośrednictwem aktywować kupon. Limit to dwa opakowania gratis na jednym kuponie. W aplikacji możemy też zapoznać się z pełną ofertą aktualnie obowiązującej gazetki promocyjnej.

Co jeszcze w promocji?

Poza akcją 1+1 gratis, Lidl oferuje przykładowo promocję na swoje soki (Solevita) w wydaniu 2+1 za grosz. Dodatkowo, taniej możemy kupić mięso (indyk, kaczka, boczek), a także warzywa i owoce. Za jabłka czerwone luzem zapłacimy 2.79 zł/kg, za polskie śliwki luzem 3.95 zł, a za cukinię 2.99 zł/kg. Z kolei do soboty 14 września, w atrakcyjnej cenie można upolować słodycze firmy Milka. Drugi, tańszy produkt, 60 proc. taniej.

Aż 700 zł taniej! Ale tylko online

W dniach 9-15 września można też skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej promocji w sklepie internetowym sieci, czyli na stronie lidl.pl. W cenie 1799 zł dostępny jest Termorobot MC Smart z Wi-Fi o mocy 1200 W. Aby dokonać takiego zakupu, również należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. W ofercie czytamy, że obsługa urządzenia jest naprawdę prosta, intuicyjna, a sterować można za pomocą aplikacji. Produkt ma ośmiocalowy wyświetlacz, a przepisy na zdrowe dania można wymieniać ze społecznością MC Smart.