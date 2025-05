Emerytura w banku, nie w skrzynce. Rewolucja w wypłatach

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że aż 80 proc. emerytur i rent wypłacanych w marcu 2025 roku zostało przekazanych bezpośrednio na konta bankowe. To efekt rosnącego poziomu ubankowienia wśród seniorów, który od kilku lat systematycznie się zwiększa. Jeszcze w grudniu 2020 roku aż 2,2 mln świadczeń trafiało do beneficjentów drogą pocztową. Cztery lata później liczba ta spadła do 1,78 mln.

Emerytura przelewem

ZUS promuje przelewy jako wygodniejszy, bezpieczniejszy i nowocześniejszy sposób otrzymywania pieniędzy. W kampaniach informacyjnych skierowanych do seniorów, instytucja zachęca do korzystania z rachunków bankowych, podkreślając, że pozwala to uniknąć ryzyka związanego z kradzieżą lub oszustwem.

Działania ZUS wpisują się w szerszą strategię wspierania obrotu bezgotówkowego w Polsce. Ubankowienie świadczeń wpływa pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo seniorów, ale także na obniżenie kosztów operacyjnych instytucji.

Jak pokazują dane, w grudniu 2024 roku ZUS wypłacił ponad 8,8 mln długoterminowych świadczeń, z czego prawie 80 proc. trafiło na rachunki bankowe. Najwyższy poziom ubankowienia odnotowano w przypadku nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – aż 98,8 proc. z nich przekazano przelewem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku emerytur pomostowych (96 proc.) oraz świadczeń przedemerytalnych (94,9 proc.). Tradycyjne emerytury wypłacane są na konta bankowe w 82,3 proc. przypadków.

Kto wybiera gotówkę?

Z kolei najniższy poziom korzystania z usług bankowych dotyczy rent socjalnych (66,4 proc.), świadczeń z programu „Mama 4+” (47 proc.) oraz wypłat dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (43,3 proc.). Jak podkreśla ZUS, osoby pobierające te świadczenia często zmagają się z wykluczeniem cyfrowym lub transportowym, co utrudnia im dostęp do bankowości.

Aby temu przeciwdziałać, ZUS od lat organizuje kampanię edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, zwłaszcza podczas corocznych Dni Seniora. Celem jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z obrotu bezgotówkowego i poprawa komfortu życia osób starszych.

Czytaj też:

Życie z odsetek to mit? Liczby nie kłamiąCzytaj też:

Emerytury zakonnic. Te kwoty mogą zaskoczyć