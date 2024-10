Biedronka rusza w Polskę. Ile można zarobić na start w sklepie i w magazynie?

Scena z dyskontu sprzed kilku dni: dużo klientów (choć to nie „godziny szczytu”), większość obsługuje się samodzielnie, ale część kupujących, przede wszystkim starsi, ustawili się w kolejce do tradycyjnej kasy. Otwarta była jedna, więc kwestią czasu był wybuch pierwszej fali niezadowolenia.

„Niech pani kogoś zawoła, żeby usiadł w drugiej kasie” – krzyknęła do sprzedawczyni klientka z końca kolejki.

Ekspedientka wzruszyła ramionami i odpowiedziała, że nie ma kogo wezwać, bo pracowników na zmianie jest bardzo niewielu i każdy ma swoje zadania, na przykład rozkładanie towaru. Jak ktoś nie chce stać, to niech skorzysta z kasy samoobsługowej.

Biedronka będzie rekrutowała

Od wielu miesięcy pracodawcy z różnych branż skarżą się, że nie mogą zrekrutować odpowiedniej liczby pracowników, którzy do tego znają się na pracy i chcą ją sumiennie wykonywać. Aby przekonać kandydatów do podjęcia zatrudnienia, Biedronka rozpoczyna, jak to określono w komunikacie, ogólnopolską trasę rekrutacyjną, podczas której będzie poszukiwała nowych kandydatów na stanowiska początkowe i kierownicze do sklepów, a także na stanowisko magazyniera do centrów dystrybucyjnych.

W trakcie kampanii odbędą się m.in. spotkania, podczas których wszyscy zainteresowani podjęciem pracy w sieci Biedronka będą mogli bezpośrednio porozmawiać z rekruterami. Specjalne żółto-czerwone stanowiska rekrutacyjne pojawią się aż w 9 miastach w całej Polsce – Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie, Sieradzu, Opolu i Gliwicach.

„Podczas wydarzenia, na każdym stoisku będą obecni rekruterzy oraz pracownicy Biedronki, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacji, dostępnych stanowisk, benefitów czy możliwościach rozwoju dalszej kariery” – czytamy w zaproszeniu.

Zarobki w Biedronce

Ile można zarobić w Biedronce? Sieć nie robi z tego tajemnicy i podaje informacje na stronie internetowej. W 2024 roku wynagrodzenia są następujące:

·Kasjer Sprzedawca i Sprzedawca Lady Tradycyjnej – od 4700 zł brutto miesięcznie w pierwszym roku pracy.

·Starszy Sprzedawca Kasjer zarabia co najmniej 4700 zł brutto miesięcznie. Za każdą przepracowaną godzinę kierowniczą przysługuje dodatek godzinowy.

Zastępca Kierownika Sklepu zarabia od 5300 zł brutto miesięcznie na początek.

Kierownik Sklepu zarabia od 6700 zł brutto miesięcznie na początek.

Zarobki na stanowiskach kierowniczych w Biedronce obejmują:

płacę zasadniczą,

nagrodę za obecność (w przypadku stanowiska Starszy Sprzedawca Kasjer).

Dodatkowo nasi pracownicy mogą liczyć na miesięczną premię, zależną od poziomu realizacji budżetu i procedur operacyjnych.

W magazynach można zarobić od 5050 zł brutto miesięcznie na początek plus nagroda ze obecność.

Sieć zapewnia, że oferuje też rozwinięty system dodatków (benefitów).

Czytaj też:

„Ale kto tyle zarabia?” Czy dane GUS są miarodajne? WyjaśniamyCzytaj też:

Ile trzeba zarabiać, by znaleźć się w gronie najlepiej zarabiających? Są dane GUS