Ile trzeb zarabiać, by znaleźć się w gronie najlepiej zarabiających? Są dane GUS

Kilka dni temu GUS opublikował bardzo interesujące dane dotyczące mediany wynagrodzeń w marcu. Biorąc pod uwagę upływ czasu, wyliczenia są nieco archiwalne, ale i tak cieszy, że nimi dysponujemy, bo mówią o sytuacji zarobkowej Polaków dużo więcej niż publikowane co miesiąc dane o przeciętnym wynagrodzeniu.

I tak, na koniec pierwszego kwartału Polacy zarabiali średnio 6549 zł brutto. Na konto zatrudnionego trafiało miesięcznie 4790 zł. Dlaczego mediana jest bardziej miarodajna niż dane o przeciętnym wynagrodzeniu – wyjaśniamy w tym tekście.

Ile trzeba zarabiać, by być w grupie najlepiej zarabiających?

Analiza zeszłotygodniowych danych pozwala też na odpowiedź na ciekawe pytania o to, ile trzeba zarabiać, by zaliczać się do grona 10 proc. najlepiej zarabiających pracowników w Polsce. W marcu do tego klubu uprawniało otrzymywanie wynagrodzenia w kwocie co najmniej 14 016 zł brutto, czyli 9 885 zł na umowie o pracę. GUS nie bierze pod uwagę w wyliczeniach innych podstaw prawnych zarabiania niż etat, ale w ramach ciekawostki dopowiemy, że przy takiej kwocie brutto wychodzi 10 124 zł netto na umowie zlecenia, 11 373 zł na działalności gospodarczej (B2) i aż 12 670 na umowie o dzieło.

Przepustką do 20 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników była płaca na poziomie 10 500 zł brutto.

Takie wynagrodzenia nie są żadnym niespotykanym poziomem dla specjalistów. Jeśli ten tekst czytają menedżerowie, lekarze czy pracownicy wyższych stanowisk, mogą nabrać złudnego przekonania, że duża część Polaków tyle właśnie zarabia. Nic z tego: aż 30 proc. pracujących w Polsce otrzymywało w marcu wynagrodzenie do 4512 zł brutto. Można wprawdzie zakładać, że pewną część ich faktycznego wynagrodzenia stanowi wynagrodzenia „na czarno” (szara strefa świetnie trzyma się przede wszystkim w małych firmach, które jednocześnie płacą najmniej), ale jeśli chodzi o dane oficjalne, to co trzeci zatrudniony na umowie o pracę może liczyć na wynagrodzenie minimalne lub niewiele więcej.

W dużych firmach zarabia się najwięcej

W podmiotach zatrudniających do 9 osób mediana w marcu 2024 r. wynosiła 4242 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile płaca minimalna w tamtym okresie (od lipca płaca minimalna wynosi 4300 zł brutto).

W firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, medianowa płaca sięgała 7008 zł brutto.

Najwyższa mediana była u największych pracodawców, zatrudniających co najmniej 1000 osób: 7941 zł brutto.

