Wynagrodzenia w Polsce mocno w górę. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w drugim kwartale tego roku.

Wynagrodzenia w Polsce. Co wpłynęło na wzrost?

Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale wyniosło 8.748,63 zł, co oznacza wzrost o 8,8 proc. rok do roku. Nastąpił natomiast spadek w ujęciu kwartał do kwartału. Przeciętna płaca w pierwszym kwartale wyniosła 8962,28 zł.

GUS wyjaśnia, że na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, półrocznych i kwartalnych oraz wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W tym tygodniu GUS podał również, że na początku tego roku mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 7166 zł. – W lutym 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7166,00 zł i była niższa o 23,5 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9362,47 zł) – poinformował w środę GUS.

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7166,00 zł oznacza, że na początku tego roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

GUS podał również, że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7275 zł, a wśród kobiet – 7060,44 zł. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 45-54 lata – wyniosła ona 7560,40 zł.. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8594,28 zł.

Dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W lutym br. wyniosło ono 9362,47 zł brutto.

Czytaj też:

Są najnowsze dane ws. wynagrodzeń. Dwie dobre wiadomościCzytaj też:

Koniec z wynagrodzeniem chorobowym. Wkrótce nowe zasady wypłaty zasiłku. „Nie można karać za chorobę”