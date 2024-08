Nowy gang w Biedronce. Jak zdobyć Produkciaki?

Były Słodziaki, Mocniaki i Świeżaki – teraz do biedronkowego „gangu” dołączają Produkciaki. Maskotki pojawiły się w sklepach w poniedziałek 26 sierpnia. Do zdobycia będzie 17 maskotek: malina Malwina, groszek Grześ i Grażynka, Ziemniak Ziemowit, parówki Pamelki, serek Sławek, pieróg Patryk, frytki Filomenki, lód Lucek, lód Lila, muffinka Marylka, szampon Szymon, pasta Pola, papier Pakosław, czekolada Celinka, sok Sebek, wkrętarka Wiki i apka Biedronka.

Gang Produkciaków, shakeomat, aplikacja…

„Należą do jednego gangu, ale są zupełnie różne, bo reprezentują kategorie produktowe dostępne w sieci Biedronka. Dodatkowo przewodnikiem po przestrzeni sklepowej jest apka Biedronka, która odkrywa zasady przemyślanych zakupów, uczy korzystać z listy zakupów, czy czytać etykiety” – czytamy w komunikacie sieci.

Sieć postanowiła za pomocą maskotek przyzwyczaić klientów do swoich usług i zapoznać z funkcjami, których mogli do tej pory nie znać. „Po raz pierwszy do kampanii wprowadzamy apkę Biedronkę, która pełni rolę narratora i przewodnika. Bohaterowie gangu pokazują, jak działa shakeomat i czym są specjalne okazje, które produkty warto kupować regularnie, a w które warto zaopatrzyć się na zapas, wprowadzając podstawy smart shoppingu” – przekonuje Biedronka.

Jak zdobyć Produkciaka?

Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć jednak wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w cenie regularnej za 49,99 zł.

Jak zdobywać naklejki?

Każde 69 zł wydane w sklepie Biedronka od 26.08 do 16.11.2024 daje 1 naklejkę. Dodatkową, 1 naklejkę, zdobywa się za:

zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka za każde wydane 69 zł

zakup warzyw lub owoców za każde wydane 69 zł

zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł, przy czym ofertą specjalną są objęte wyłącznie wybrane produkty dostępne w ofercie sklepu Biedronka, wskazane w gazetkach promocyjnych i oznaczone znakiem „Kup i zyskaj extra naklejki”

prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka – kod uprawniający do dostępu do quizu otrzymają użytkownicy karty Moja Biedronka po dokonaniu zakupów za min. 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Tym samym zakupy za 69 zł, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków, mogą być premiowane maksymalnie 5 naklejkami.

Za jedną transakcję w sklepie Biedronka można otrzymać maksymalnie 60 naklejek. Z Akcji wyłączone są produkty i usługi standardowo wyłączane z akcji promocyjnych, tj.: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, doładowania, w tym: kart telefonicznych, kart przedpłaconych i inne usługi. Naklejki będzie można odbierać do 16.11.2024 r.

W tym roku nowością będzie możliwość zbierania naklejek również w formie elektronicznej – w aplikacji Biedronka i nie będzie konieczności odbierania naklejek papierowych w sklepie, tak jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo klienci będą mieli możliwość zdecydowania, czy chcą zbierać naklejki na tradycyjnej papierowej karcie kolekcjonerskiej, czy wirtualnej – w aplikacji Biedronka.

Tradycyjnie akcji lojalnościowej Biedronki towarzyszą książki. W tej edycji będzie ich 3. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek. Będzie ona też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Odbiór Produkciaków i książek będzie możliwy od 26.08.2024 do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30.11.2024 r.

