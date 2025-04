Obniżka stóp procentowych po majówce? Niepokojący głos z RPP

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz 17. z rzędu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Dzień po decyzji gremium, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński przyznał, że choć Rada po raz kolejny nie zmieniła wysokości stóp procentowych, to „zasadniczo zmieniło się nastawienie RPP w tej kwestii. Szef banku centralnego nie wykluczył, że cięcia nastąpią już podczas majowego posiedzenia.

Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawił wczoraj członek RPP Ludwik Kotecki. – Wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować, czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o dwóch rzeczach, o skali tej obniżki majowej i o tym, czy to będzie jednorazowe dostosowanie, czy to będzie początek cyklu obniżek – powiedział w środę w wywiadzie dla Polskiego Radia Kotecki.

Członek RPP dodał, że jeśli Rada zdecyduje, że obniżka będzie jednorazowa, to pewnie będzie ona większa. Natomiast, „jeżeli będzie to początek cyklu obniżek, mogą to być mniejsze kroki".

RPP obniży stopy proc? „Nachodzi błąd trzeci"

Dyskusja wokół obniżek stóp procentowych może być burzliwa. Wiadomo, że sceptycznie do tej kwestii podchodzi członkini RPP Joanna Tyrowicz. – Kolejny nagły zwrot prezesa i za nim także większości RPP jest powrotem do błędów z poprzednich lat. Pierwszym błędem było to, że "traktat sopocki" okazał się być na poważnie: by ułatwić życie ministrowi finansów, podwyżki stóp zostały zbyt wcześnie przerwane. Drugim była bezpodstawna i szokująca obniżka stóp we wrześniu i październiku 2023 r. o łącznie 1 pkt proc. Teraz nadchodzi błąd trzeci – powiedziała w rozmowie z Money.pl Tyrowicz.

Posiedzenie RPP ws. wysokości stóp procentowych zaplanowano na 6-7 maja br.

