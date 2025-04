Ugody frankowe nabierają tempa. Getin podpisał pierwsze porozumienia

Getin Noble Bank wykonał istotny krok w sprawie kredytów frankowych, podpisując pierwsze ugody z klientami w ramach uruchomionego niedawno programu. Zgodnie z zasadami, do ugody mogą przystąpić konsumenci, którzy spłacili już minimum 200 proc. kapitału zaciągniętego kredytu. Z danych banku wynika, że obecnie około 1000 spraw znajduje się w toku procedury ugodowej, a w 60 przypadkach warunki zostały już wynegocjowane i czekają jedynie na podpisy zainteresowanych kredytobiorców.

Program ugodowy

Jak zapowiedział syndyk Getin Noble Banku w upadłości, Marcin Kubiczek, instytucja planuje rozszerzenie programu. Nastąpi to po zakończeniu analiz, w tym dokładnej wyceny portfela kredytów. Po ich zakończeniu bank wystąpi do Sędziego-Komisarza o zgodę na kolejny etap programu, który ma objąć wszystkich frankowiczów.

Program ugód to element szerszego procesu restrukturyzacyjnego, który rozpoczął się 30 września 2022 roku decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wówczas część działalności Getin Noble Banku została przeniesiona do nowo utworzonej instytucji pomostowej – VeloBanku. Do tej instytucji trafiły m.in. depozyty klientów i kredyty złotowe, natomiast hipoteczne kredyty walutowe pozostały poza tym procesem.

Sprzedaż Getin Noble Banku

1 sierpnia 2024 roku VeloBank został sprzedany inwestorowi – Promontoria Holding 418 B.V., należącemu do funduszy Cerberus Capital Management, EBOiR oraz IFC – części Grupy Banku Światowego. Nowy właściciel zobowiązał się do dokapitalizowania VeloBanku kwotą 687 mln zł, co ma zapewnić jego stabilne funkcjonowanie.

Tymczasem Getin Noble Bank kontynuuje działania związane z rozwiązaniem problemu frankowych kredytów hipotecznych i deklaruje chęć objęcia programem ugód jak największej liczby klientów.

Czytaj też:

Frankowicze dostali PIT-11. Sprawdź, kto uniknie podatkuCzytaj też:

Poważne zagrożenie w ustawie frankowej. „Luka, która powinna być jak najszybciej uszczelniona”