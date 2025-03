Obniżka stóp procentowych jeszcze przed wakacjami? Zaskakujący opinia członka RPP

Przed tygodniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) po raz 16. z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Wynoszą one:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Obniżka stóp procentowych przed wakacjami?

Po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 roku. O to, czy jest szansa na cięcia jeszcze przed wakacjami pytany był dziś w RMF FM prof. Przemysław Litwiniuk, członek RPP. – Nie jest to scenariusz wykluczony, że tego typu inicjatywa zostanie poddana pod głosowanie Rady. Za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, np. na temat zjawisk na rynku pracy. To pozwoli na podjęcie decyzji – powiedział w wywiadzie dla rozgłośni prof. Litwiniuk.

Zdaniem członka RPP „można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych". – Ostatnie tygodnie przynoszą wiele informacji, które nakazują korygować spojrzenie w przyszłość – powiedział gość RMF FM.

Członek RPP zdradził, że gremium poświęciło dużo czasu „na temat możliwości poluzowania polityki pieniężnej, ale potrzeba jeszcze weryfikacji trendów, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę".

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński dzień po ostatniej decyzji Rady tłumaczył, że „stabilizacja stóp procentowych jest obecnie absolutnie konieczna, aby sprowadzić inflację do celu inflacyjnego NBP". Według najnowszej projekcji banku centralnego cel inflacyjny (na poziomie 2,5 proc.) uda się osiągnąć w 2027 roku.

Kolejne posiedzenie RPP planowane jest na początek kwietnia.

