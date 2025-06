Ważny dzień dla kredytobiorców. Kolejna obniżka przesądzona?

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Decyzję ws. wysokości stóp procentowych poznamy dziś późnym popołudniem. Przypomnijmy, że podczas poprzedniego posiedzenia gremium zdecydowało o obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Były to pierwsze cięcia od października 2023 roku. Decyzja ta była oczekiwana przez kredytobiorców, gdyż dzięki obniżce mogą oni liczyć na niższe raty kredytów.

— Zrobiliśmy to [cięcie stóp] ani późno, ani wcześnie, a wtedy, kiedy należało. Już miesiąc temu wskazywałem, że poprawiły się perspektywy inflacji — tak decyzję sprzed miesiąca komentował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński.

Obniżka stóp procentowych za miesiąc?

Szef banku centralnego zaznaczył, że decyzja RPP „nie oznacza jednak automatycznie początku cyklu obniżek". Wszystko wskazuje na to, że podczas dzisiejszego posiedzenia decyzja o kolejnych cięciach raczej nie zapadnie i główna stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 5,25 proc.

— Spodziewamy się pauzy w czerwcu i przejścia RPP do cyklu obniżek stóp procentowych w ruchach o 25 pb. Naszym zdaniem najbliższa obniżka stóp nastąpi w lipcu, a kolejne we wrześniu i listopadzie. W efekcie na koniec 2025 r. stopa referencyjna powinna wynosić 4,50 proc. – prognozują ekonomiści ING.

Czy to znaczy, że na kolejną obniżkę stóp procentowych trzeba będzie poczekać miesiąc? Z publicznych wypowiedzi członków RPP wynika, że lipcowe cięcia to możliwe rozwiazanie. Obniżki stóp procentowych w lipcu nie wyklucza Przemysław Litwiniuk, zastrzegając, że będzie to możliwe, jeśli z napływających danych oraz z projekcji lipcowej będzie wynikać silna argumentacja przemawiająca za ograniczeniem ryzyk trwałego utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie w okresie kolejnych kwartałów.

– Natomiast liczba tych ryzyk, w tym zewnętrznych, i zakres danych, które będą o tym przesądzać, uprawdopodobnia scenariusz wstrzymania się z ingerencją w poziom stóp procentowych do posiedzeń zaplanowanych na jesień kalendarzową – powiedział w komentarzu dla PAP Biznes członek RPP.

Zdaniem Litwniuka, w dalszej części roku – w zależności od danych – możliwe są 2-3 obniżki z rzędu po 25 punktów bazowych lub jedno większe dostosowanie.

