Rząd wyrówna emerytury! Kto dostanie 1000 zł ekstra i więcej co miesiąc?

Podwyżka emerytury o ok. 160 zł i jednorazowe wyrównanie w wysokości ok. 1000 zł trafią do niemal 100 tys. emerytów i rencistów rodzinnych. MRPiPS zdecydowało.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nową wersję projektu ustawy, która dotyczy osób pobierających tzw. emerytury czerwcowe. Zmiany mają objąć świadczenia przyznane przez ZUS w czerwcu w latach 2009–2019, a także renty rodzinne po osobach, którym emerytury ustalono właśnie w tym miesiącu. Nowe przepisy przewidują ponowne przeliczenie świadczeń z urzędu oraz wypłatę wyrównania za co najmniej pół roku. Resort nie planuje jednak zwrotu za wszystkie lata pobierania zaniżonych emerytur. Emerytury czerwcowe Problem emerytur czerwcowych wynika z wcześniejszych zasad waloryzacji składek. Osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu nie miały prawa do dodatkowej waloryzacji kwartalnej, przez co ich świadczenia były niższe niż w przypadku wniosków złożonych w pozostałych miesiącach. Choć od 2021 roku problem został rozwiązany dla nowych emerytur, to wcześniejsze świadczenia pozostały bez zmian. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2023 r. potwierdził, że dotychczasowe przepisy naruszały konstytucyjną zasadę równości. W związku z tym MRPiPS opracowało ustawę, która pozwoli ZUS-owi ponownie przeliczyć emerytury i renty rodzinne przyznane w czerwcu 2009–2019. Świadczenia mają być naliczane według korzystniejszych zasad obowiązujących od września 2021 r. Nowe kwoty będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a za okres od lipca 2025 r. do tej daty przysługiwać będzie wyrównanie. ZUS ustala wysokość świadczeń ZUS ma 3 miesiące od wejścia ustawy w życie na ponowne ustalenie wysokości świadczeń. Wypłaty nie będą niższe niż obecne. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, w projekcie nie przewidziano wyrównań za lata wypłat niższych emerytur, a jedynie korektę na przyszłość. Resort wskazuje, że obowiązujące przepisy były zgodne z prawem, a różnice wynikały z systemu waloryzacji. Obok rządowego rozwiązania istnieje także projekt poselski, który zakłada wypłatę wyrównania za cały okres – nawet do 14 797 zł jednorazowo i ponad 150 zł miesięcznie więcej. Projekt ten czeka na pierwsze czytanie w Sejmie.

