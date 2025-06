NATO wzmacnia tarczę. Rutte ostrzega przed nowym zagrożeniem

Podczas wizyty w Londynie sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał państwa członkowskie Sojuszu do znacznego zwiększenia inwestycji w obronę powietrzną. Jak stwierdził, NATO powinno czterokrotnie zwiększyć swoje możliwości w zakresie obrony przeciwrakietowej i powietrznej. Podkreślił, że obecne zagrożenia wymagają zdecydowanej i długoterminowej odpowiedzi.

Wzmocnienie obrony

Na konferencji zorganizowanej przez think tank Chatham House Rutte zaznaczył, że nawet zakończenie wojny na Ukrainie nie usunie niebezpieczeństwa. „Musimy wykonać ogromny skok w naszej zbiorowej obronie” – powiedział. Wskazał też na rosnące zagrożenie płynące z powietrza, czego przykładem są działania Rosji wobec Ukrainy.

„Widzimy, jak Rosja sieje terror z powietrza, dlatego musimy wzmocnić tarczę chroniącą naszą przestrzeń” – podkreślił. Przypomniał też, że Rosja współpracuje militarnie z Chinami, Koreą Północną i Iranem, co dodatkowo pogłębia zagrożenie.

Sekretarz generalny NATO zwrócił również uwagę na tempo rosyjskiej produkcji zbrojeniowej. Jak powiedział, w zakresie amunicji Rosja jest w stanie w ciągu trzech miesięcy wyprodukować tyle, ile cały Sojusz w ciągu roku. To – jego zdaniem – pokazuje skalę wyzwania, z którym NATO musi się zmierzyć.

Wielka Brytania zwiększy wydatki

W Londynie Rutte spotkał się z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Premier zobowiązał się do zwiększenia brytyjskich wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB do 2027 roku oraz 3 proc. PKB po tej dacie.

Fragmenty wystąpienia sekretarza generalnego zostały opublikowane jeszcze przed oficjalnym wystąpieniem, co natychmiast wywołało reakcję władz Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że zapowiedzi NATO mają charakter konfrontacyjny i będą obciążeniem finansowym dla podatników w Europie. Według niego NATO „zrzuciło maskę” i ujawniło się jako narzędzie agresji, a nie stabilizacji i bezpieczeństwa na kontynencie.

Czytaj też:

Banki UE stawiają na obronność. Polska ma swój udziałCzytaj też:

Tajwan zagrożony? Pentagon: Chiny przygotowują się do użycia siły