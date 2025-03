Wysoka inflacja pozostanie z nami na dłużej? Niezbyt optymistyczne prognozy

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Zgodnie z przewidywaniami gremium po raz 16. z rzędu zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa procentowa wynosi nadal 5,75 proc.

W wydanym niedługo po ogłoszeniu decyzji komunikacie poinformowano, że RPP zapoznała się z najnowszymi wynikami projekcji inflacji w Polsce. – Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 27 lutego 2025 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,1 – 5,7 proc. w 2025 r. (wobec 4,2 – 6,6 proc. w projekcji z listopada 2024 r.), 2,0 – 4,8 proc. w 2026 r. (wobec 1,4 – 4,1 proc.) oraz 1,1 – 3,9 proc. w 2027 r. – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Inflacja wyraźnie wyższa od celu

Według RPP inflacja w tym roku będzie wyraźnie wyższa od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punktu procentowego w średnim okresie). Przyczynią się do tego efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych, a także dalsze odmrożenie cen energii w drugiej połowie tego roku.

– W średnim okresie – przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP oraz w warunkach oczekiwanego stopniowego obniżania się dynamiki płac – inflacja powinna powrócić do celu NBP. Czynnikiem niepewności pozostaje wpływ podwyższonej inflacji na oczekiwania inflacyjne i presję płacową, zwłaszcza w warunkach rosnącego popytu i niskiego bezrobocia – napisano w komunikacie.

Na kształtowanie się inflacji w średnim okresie będą miały także wpływ dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej.

Przypomnijmy, że według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka w styczniu br. wyniosła 5,3 proc. rok do roku. To najgorszy odczyt od grudnia 2023 roku, kiedy to odnotowano poziom 6,2 proc. Ostateczne dane za styczeń i za luty poznamy 14 marca.

