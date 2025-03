Ceny w sklepach znów rosną. Te produkty zdrożały najmocniej

Jak wynika z badania ekspertów aplikacji PanParagon dla Business Insider Polska, w ciągu tygodnia ceny podstawowych artykułów w sklepach podrożały o 0,4 proc., co przekłada się na 44 groszy więcej niż przed tygodniem. Obecnie za cały koszyk podstawowych produktów Polacy płacą 112,83 zł.

Ceny w sklepach w górę. Co zdrożało najbardziej?

Okazuje się, że w stosunku do poprzedniego tygodnia najbardziej zdrożała marchew, która kosztuje średnio 2,80 zł za kg (wzrost o 2,7 proc.). Wyraźnie, bo o 1,7 proc. podrożała również pierś z kurczaka, której cena kształtuje się w okolicach 24 zł za kg. W górę poszły ceny również takich produktów, jak m.in. mąka pszenna tortowa, czy banany. Są jednak i dobre wiadomości. Na przestrzeni tygodnia potaniały ziemniaki oraz cukier (odpowiednio o 2,6 i niespełna 2 proc.).

Eksperci PanParagon przeanalizowali 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Sama aplikacja analizuje dane z 1,5 mln dowodów zakupu miesięcznie, oferując rzetelne informacje o cenach produktów i trendach zakupowych. Dane pochodzą z różnych źródeł, takich jak dyskonty oraz osiedlowe sklepy, co zapewnia pełny przegląd cenowy dla klientów z dużych miast i mniejszych miejscowości.

Jak przypomina Business Insider Polska, rząd szacuje, że średnioroczny wzrost cen będzie w tym roku niższy niż zakładano, osiągając w tym roku poziom 4,5 proc. (wcześniejsze prognozy zakładały 5 proc.). Na razie znamy jedynie wstępne dane dotyczące inflacji za styczeń. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka w pierwszym miesiącu tego roku wyniosła 5,3 proc. rok do roku. To najgorszy odczyt od grudnia 2023 roku, kiedy to odnotowano poziom 6,2 proc. Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej za styczeń poznamy w tym tygodniu.

Czytaj też:

Tak tanie masło w Stokrotce rozejdzie się raz-dwa. Zobacz, kiedy biec na zakupyCzytaj też:

Senior wjechał na wstecznym do sklepu. Są poszkodowani